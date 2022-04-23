Куда в Крыму лучше не ездить на личном автомобиле

Недавно сенаторы от Севастополя Сергей Колбин и Екатерина Алтабаева, зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат от Крыма и Севастополя Дмитрий Белик внесли в Госдуму законопроект, предлагающий наделить власти города по примеру Москвы и Санкт-Петербурга полномочиями штрафовать автовладельцев за неправильную парковку. «В городе Севастополе в данный момент сложилась сложная обстановка с парковкой, количество квадратных метров площади проезжей части и количество зарегистрированных автомобилей давно уже сравнялось», — констатировали законодатели в пояснительной записке к проекту. Эта проблема присуща и другим крупным городам полуострова — Симферополю и Ялте. Летом же, когда количество людей в Крыму увеличивается примерно вдвое, она становится и вовсе почти неразрешимой.

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Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения туристов

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В условиях международных санкций и всплеска русофобии за рубежом большинство россиян проведут летние отпуска на родине. В Крыму, по предварительным оценкам властей региона, в этом году ожидают около девяти миллионов туристов. Традиционно около шестидесяти процентов из них, то есть около пяти миллионов человек, приедут на полуостров автомобильным транспортом.

Строительство Крымского моста и федеральной трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя привело к резкому росту автомобильного туризма. По данным Крымского линейного управления МВД России на транспорте, в прошлом году по Крымскому мосту проехало 2,6 миллиона автомобилей. Далеко не все они — туристы, но все равно — цифры впечатляющие.

Однако добраться до полуострова для автотуриста — это только полдела. Другая половина — разместиться в Крыму самому и разместить свой автомобиль. А если необходимо еще и добираться на собственном автомобиле до достопримечательностей, то часто задача оказывается почти нерешаемой.

За восемь лет после воссоединения с Россией количество личных автомобилей у жителей полуострова выросло в пять (!) раз. По данным УГИБДД МВД по Республике Крым, в конце прошлого года в регионе было зарегистрировано почти 500 тысяч автомобилей, из них более 435 тысяч — это легковые машины. С одной стороны, это свидетельствует о выросшем благосостоянии крымчан, а с другой — создает трудности с парковкой. Летом, когда за счет туристов количество людей в Крыму увеличивается примерно вдвое, эти трудности в некоторых курортных городах и поселках становятся катастрофическими.

На машине — в Керчь, Евпаторию и Феодосию, общественным транспортом — на ЮБК

«Парламентская газета» вместе с известным крымским экскурсоводом Иваном Коваленко составила рейтинг доступности летнего Крыма для автолюбителей. Итак, топ-3 самых проблемных с точки зрения парковки городов и поселков полуострова.

«Первое место безоговорочно занимает Алупка с Воронцовским дворцом, — говорит Коваленко. — На мой взгляд, этот городок летом вообще надо закрывать для въезда туристов на личных автомобилях. На второе место поставлю Симеиз и на третье — Гурзуф. Впрочем, немногим лучше ситуация и в других южнобережных поселках — Форосе, Партените, Утесе, а также в Балаклаве и в Новом Свете. Очень сложно припарковаться на нижних улицах Ялты и в историческом центре Севастополя. Ну и, наоборот, самые доступные для автотуристов курортные города Крыма — это Керчь, Евпатория и Феодосия».

Советы автотуристам, приезжающим в Крым, от нашего эксперта, а заодно и от автора этих строк, тоже исколесившего за рулем по полуострову тысячи километров, выглядят так:

- Обязательно выбирайте для размещения отель или дом в частном секторе с парковкой. Лайфхак: в последние годы все чаще и чаще хозяева частных домов в приморских поселках сдают под парковку свои дворы.

- Там, где развит общественный транспорт, прежде всего — на Южном берегу Крыма и в Севастополе, ездите на экскурсии на нем.

- Пользуйтесь автомобилем только в том случае, когда вам надо добраться до удаленных «диких» мест.

Кстати, в последнее время все чаще и чаще автотуристы, приезжающие в Крым, используют следующий алгоритм действий: останавливаются в Симферополе, где проживание заметно дешевле, чем у моря, и ездят на экскурсии по всему полуострову, используя общественный транспорт или частного гида с автомобилем.