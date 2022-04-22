Что будет с ценами на бензин

В Минэнерго поставили задачу в 2022 году сдерживать рост цен на топливо в пределах инфляции. Для этих целей запланирован ряд мер, сообщает Autonews. Как пишет издание, соответствующая информация содержится в официальном ответе министерства на предложения Национального автомобильного союза (НАС) по поддержке авторынка.

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В Минэнерго отметили, что разрабатываемые меры, о которых идет речь, уже поддержали в правительстве. Среди них — корректировка параметров демпфирующего (смягчающего колебания цен) механизма для автомобильного бензина и дизельного топлива. За счет изменений планируется увеличить размеры компенсаций для нефтеперерабатывающих заводов, которые они получают в виде разницы между ценой экспортного паритета и внутренней базовой ценой.

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Планируется также повысить минимальные нормативы продаж бензина К5 и дизеля К5 на биржевых торгах на один процентный пункт. Соответствующий проект постановления разработан Федеральной антимонопольной службой и будет внесен в правительство.

В Минэнерго изданию сообщили, что, несмотря на рост нефтяных котировок в долларовом и рублевом эквиваленте с начала марта, средние розничные цены на моторное топливо в РФ сохраняются на стабильном уровне. Это достигается в том числе благодаря работе демпферного механизма.

"С начала 2022 года рост розничных цен на моторное топливо находится ниже изменения индекса потребительских цен. Для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке Минэнерго России регулярно проводит оперативные совещания с крупными компаниями-производителями нефтепродуктов, топливный штаб переведен на усиленный режим работы", — отметили в пресс-службе министерства.

Нефтеперерабатывающие заводы при этом сохраняют стабильный уровень загрузки. Нынешнего объема производства в совокупности с имеющимися запасами достаточно, чтобы полностью обеспечить топливом внутренний рынок, добавили в ведомстве.

По информации Минэнерго, с начала текущего года рост средних розничных цен на автомобильный бензин и дизель составил 0,9%. Это значительно ниже изменения индекса потребительских цен за аналогичный период (+7,7%). Цены на сжиженные углеводные газы (СУГ) с начала года снизились на 11,6%.