Как отполировать лобовое стекло

Лобовое стекло - не просто барьер между автомобилистом и окружающей обстановкой, а средство, которое обеспечивает хороший обзор во время движения. Кроме того, оно защищает самого водителя и пассажиров от ветра, пыли и грязи. Но во время эксплуатации транспортного средства на лобовом стекле неизбежно появляются сколы, царапины и прочие повреждения. Есть 2 варианта решения проблемы - заменить его на новое или обратиться к полировке. Второй способ является более бюджетным и простым.

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Перед тем как приступать к восстановлению лобового стекла в автомобиле, нужно задаться вопросом - выполнима ли поставленная задача? Все повреждения бывают разными, и каждое из них нуждается в определенном подходе для исправления. Полировка стекла эффективна только в том случае, если на поверхности есть мелкие сколы и царапины глубиной до 0.3 мм. Только в таком случае за обработку можно браться самостоятельно.

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Если провести по поверхности стекла ногтем, и он будет сильно цепляться, значит повреждения глубокие. В таком случае для решения проблемы потребуется не полировка, а шлифовка стекла. Проще всего обратиться в специализированную мастерскую, где предоставляется гарантия качества выполняемых работ.

Если же провести полировку стекла возможно, следует подготовить все необходимое для выполнения работ. Главный инструмент - полировальная машинка с кругами. Кроме того, в работе потребуется малярный скотч, полиэтилен, паста ГОИ, черный маркер, средство для очистки стекол, опрыскиватель и средства защиты. Машинка для полировки должна работать на частоте до 1500 оборотов в минуту. Только так можно будет предотвратить перегрев рабочей поверхности. Если пасты ГОИ нет в наличии, можно использовать другие специальные составы или полироли. Но не стоит путать их со средствами, которые используются при шлифовке, так как они имеют абразивные частицы.

Выполнять работы следует в не пыльном помещении, где есть хорошее освещение. Перед процессом полировки стекло следует отмыть и высушить. Прилегающие участки нужно накрыть пленкой, которая крепится малярным скотчем. Так можно будет защитить лакокрасочное покрытие кузова.

Специалисты рекомендуют восстанавливать лобовое стекло по участкам. Лучше всего заранее отмечать на поверхности царапины. Сначала нужно нанести на стекло диском пасту ГОИ. После этого поверхность смачивается водой и включается машинка. В процессе полировки нельзя допускать, чтобы состав высыхал. Как только работы на одном участке будут завершены, его следует отмыть водой и проверить качество. Если царапины не исчезла, полировку можно повторить еще раз.