Чего лишились автомобили Lada из-за кризиса

АвтоВАЗ в прошлом году на фоне пандемии коронавируса объявил об упрощении своего модельного ряда. Речь шла о пересмотре комплектаций. В 2022-м, с появлением новых экономических проблем, число упрощенных моделей Lada увеличилось. Некоторые такие машины уже выпускаются, другие скоро будут запущены в производство. Журнал auto.ru подготовил список этих автомобилей.

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Vesta, Largus и Xray без медиасистемы

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Летом прошлого года у трех моделей Lada появилась версия Comfort Light. Vesta, Xray и Largus лишились мультирулей и медиасистемы из-за нехватки электронных чипов. В автосалонах клиентам предлагали дооснастить машины за своей счет.

Интересно, что у дилеров такие авто долго не задерживались. К этому привело общее оживление на рынке и привлекательные ценники на фоне ожиданий подорожания.

Lada без тревожной кнопки

Осенью 2021-го несколько моделей Lada перестали оснащать блоками ЭРА-ГЛОНАСС, с помощью которых в автоматическом режиме можно сообщать экстренным службам об аварии. Лишить автомобили тревожных кнопок было решено из-за нехватки необходимых для этого электронных модулей. Евразийская экономическая комиссия разрешила выпустить на дороги такие машины.

В АвтоВАЗе данные изменения назвали вынужденными и временными. Дилерам Lada было предписано впоследствии дооснащать уже проданные автомобили нужными блоками. Для этого с клиентами, покупающими Lada, заключалось дополнительное соглашение.

Granta без медиакомплекса

В августе прошлого года Lada Granta тоже получила свою упрощенную версию. Как и в случае с Vesta, Xray и Largus, изменения сводились к отказу от установки медиакомплекса. Там, где раньше у Granta находилось головное устройство с USB-портом и поддержкой Bluetooth, у новых автомобилей можно было видеть лишь пустоту. Правда, провода и разъемы, а также четыре динамика никуда не делись. Покупателям оставалось самим приобрести медиакомплекс.

Интересно, что облегченная версия Granta стоила не намного дешевле изначальной. К моменту выхода light-варианта АвтоВАЗ уже обновил ценники: разрыв между упрощенной, но подорожавшей моделью и ее полноценной версией, которая предлагалась по старой стоимости, получился весьма несущественным. Например, для седана эта разница составляла семь тысяч рублей.

Granta с упрощенными тормозами

В апреле появилась информация о том, что АвтоВАЗ выводит на рынок Lada Granta c упрощенными тормозами — без антиблокировочной системы и системы распределения тормозных усилий. Причиной стала нехватка компонентов от компании Bosch.

По сообщению источников, сертификация новых машин будет проходить в соответствии с измененными нормами Техрегламента. Бюджетные Granta лишатся также второго кислородного датчика, что понизит экологический класс до Евро-2.

Vesta c новым двигателем

Возможность выпускать флагманскую модель АвтоВАЗа сохраняется, несмотря на то, что Vesta насчитывает куда больше импортных узлов, чем другие автомобили Lada. По словам инсайдеров, Lada Vesta планируется оснастить упрощенным двигателем мощностью 90 лошадиных сил, с другими поршнями и восьмиклапанной головкой блока цилиндров. В начале апреля в такой комплектации вышла вседорожная модель Largus Cross.