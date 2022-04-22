Почему не стоит продавать машину родственникам или друзьям

Продавать машину другу или родственнику – плохая затея. Сделка с хорошо знакомым человеком принесет больше проблем, чем радости от скорого расставания с автомобилем.

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С чем вы можете столкнуться при продаже авто родственнику или другу, расскажем в сегодняшнем материале. Также рассмотрим плюсы сделки с близким человеком. Возможно, они перевесят минусы, и вы не согласитесь с главным посылом нашей статьи.

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В чем преимущества сделки с родственником и другом

Наличие дружеских или родственных связей между продавцом и покупателем имеет свои преимущества.

Друг или родственник не будет долго проверять автомобиль. В отличие от незнакомых покупателей, друзья и родные поверят вам на слово. Если вы умолчите о каких-то проблемах машины, скорее всего, они так и останутся необнаруженными. Друг не погонит автомобиль на СТО для диагностики, так как это будет выражением недоверия к вам и навредит общению.

Если друг или родственник все же пробьет авто, придется скидывать ценник за имеющиеся проблемы.

Вам не нужно переживать, что покупатель окажется мошенником

Близкий человек не расплатится с вами поддельными купюрами. Вы будете спокойны за свою жизнь, ведь историй, когда продавцы становились жертвой нечестных покупателей, масса. О самых громких инцидентах мы рассказывали в этом материале.

Сделка с родственником или другом не доставит юридических сложностей, однако проблемы могут быть другого характера.

Почему не стоит продавать авто родственнику и другу

Продать автомобиль родственнику будет просто, но невыгодно. Чем вам грозит такая сделка?

Потеряете в деньгах

Поскольку у вас близкие отношения с покупателем, вам будет сложно не скинуть ценник: «ведь не чужие же люди». Конечно, если ваше авто не в лучше форме и не пользуется спросом на рынке, можно спокойно продать его дешевле. Но если машина в отличном состоянии и популярной марки, выгоднее сбыть ее по рыночной стоимости, ничего не скидывая.

Будете долго ждать оплату

Если у друга или родственника нет всей суммы сразу, он может попросить беспроцентную рассрочку. Мол, «ты же столько лет меня знаешь», «ты что, не доверяешь мне?».

Очень часто при продаже авто между родственниками и друзьями даже не составляются расписки. Сделки на доверии оформляются юридически неправильно. Например, в договоре прописана полная стоимость авто, но нигде не указано, что покупатель отдал только часть этой суммы. Если наглый родственник или друг передумает отдавать деньги, вы не сможете доказать, что получили лишь часть средств.

Даже если родственник или друг будет честно расплачиваться с вами частями, вы не сможете приобрести новую машину, пока не получите на руки всю сумму. Придется терпеливо ждать, пока с вами окончательно рассчитаются.

Возможен конфликт из-за перерегистрации

Чтобы узнать, перерегистрировали ли ваше авто, воспользуйтесь сервисом avtocod.ru. Данные о смене владельца найдете в блоке «Периоды владения».

Если проверка покажет, что авто все еще оформлено на вас, отвечать за штрафы, ДТП или преступления, совершенные на вашем бывшем авто, будете вы. Поскольку сделка основана на доверии, вам неудобно будет просить близкого человека переоформить машину, если тот намеренно затянет сроки.

Если в машине что-то сломается, виноваты будете вы

При продаже машины постороннему человеку отношения прекращаются после оформления сделки. Если через полгода-год в автомобиле что-то сломается, покупатель не станет вам звонить, а будет решать проблему самостоятельно. Но с родственниками и друзьями все иначе, поскольку вы находитесь в постоянном контакте.

Друг будет постоянно рассказывать вам об очередных неприятностях с машиной, просить помощи, жаловаться, а вы будете чувствовать неловкость. То есть машину вы продадите, но будете по-прежнему нести моральную ответственность за ее исправность. Это обстоятельство может испортить ваши отношения с близким человеком.

Может пострадать ваша репутация

Какую бы цену вы ни назначили за свою машину, друг или родственник всегда будут считать, что вы могли бы и больше скинуть. А если в автомобиле начнутся поломки, среди ваших знакомых расползется информация, что вы продали близкому человеку «гнилое ведро» за «большие деньги».