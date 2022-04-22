Спорткар Ричарда Хаммонда похоронят вместе с новым владельцем

Ведущий автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд несколько лет назад вынужденно продал свой Morgan AeroMax одному из британских дилерских центров. Спустя некоторое время, эксклюзивный спорткар приобрел житель Австралии. По словам Хаммонда, однажды он мечтал выкупить автомобиль обратно. Но теперь это не осуществится. Последний владелец купе настолько сильно привязался к машине, что получил разрешение от властей похоронить себя вместе со спорткаром.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Нынешним владельцем Morgan AeroMax является австралиец Филип Аллен. О необычном погребении мужчина задумался еще в прошлом году. Он захотел, чтобы после смерти его тело в куртке из крокодиловой кожи разместили за рулем спорткара и погрузили в герметичный контейнер, который, в свою очередь, закопали под бетонной плитой. Власти Австралии долгое время отказывали местному жителю в подобных похоронах. Однако недавно Аллену все же удалось получить согласование. Стоимость эксцентричного погребения составит 200 тысяч австралийских долларов (примерно 11 миллионов рублей).

Филип Аллен мечтал приобрести AeroMax с момента дебюта спорткара в 2008 году. Тираж эксклюзивного купе составил всего сто экземпляров, 28 из которых оборудовали правым рулем. Все автомобили раскупили по предзаказам за считанные часы. Австралиец долгое время пытался выкупить модель у владельцев. В результате ему это удалось. Мужчина заполучил Morgan AeroMax, принадлежавший Ричарду Хаммонду и чемпиону Австралии по мотогонкам Крису Вермюлену.