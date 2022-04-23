Lincoln представил новый электрический концепт

Автобренд Lincoln на территории Соединённых Штатов представил концептуальную электрическую версию кросса Star Concept.

Популярная на мировом авторынке фирма Lincoln в рамках лосанджелесского автомобильного мероприятия представила современный концептуальный кросс Star. О проектировании этого транспортного средства стало известно уже летом 2021 года. Данная американская новинка стала очередной главой в интересной истории развивающегося автобренда. Она станет начальной вехой в экологичном электрическом будущем бренда.

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В Star Concept сразу же хочется выделить дизайн, который схож с современными внедорожными версиями Land Rover. При всём этом внешний вид транспортного средства довольно необычный и его сложно сравнить с прочими моделями Lincoln.

К примеру, пару стоек автомобиля напечатали с использованием современного 3D-принтера. Переднее багажное отделение скрывается под электрохромным специальным надёжным стеклом. Багажник во время движения автотранспорта становится абсолютно прозрачным.

В модели стоит также выделить превосходный дизайн салона. При этом рулевое колесо осталось прежним. Цифровую «приборку» и экран мультимедийной современной системы заменили гигантской полупрозрачной панелью, растянувшейся по ширине транспортного средства.

В случае надобности, автомобильные передние кресла разворачиваются к задним сиденьям. Самые интересные элементы убранства «звездной» концептуальной версии разместили в районе заднего ряда. Кроме специальных отделений, предназначенных для обувки, предусмотрены выдвигающиеся специальные подставки для ног. Ещё автомобиль похвастается двумя телевизорами, беспроводной зарядкой для современных гаджетов, а также холодильником для различных напитков.

В вопросе технических характеристик шоу-кара информации от представителей Lincoln пока не поступало. При этом известно, что машину оснастят широким набором передовых современных ассистентов для водителя и новой фирменной системой Intelligence System, за счёт которой обеспечивается подключение автотранспорта к разным объектам современной городской среды, а также определённой «цифровой инфраструктуре».