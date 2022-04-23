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2 часа назад

80% водителей пользуются смартфоном за рулем

Car.ru

Статистика свидетельствует о том, что 80% водителей пользуются смартфоном во время управления автомобилем. Тем не менее, ГИБДД не устает напоминать, что телефон отвлекает от дороги, значительно повышая риск возникновения ДТП.

80% водителей пользуются смартфоном за рулем
Фото: Car.ruCar.ru

Социальный опрос. Французская компания AXA Prevention провела исследование, согласно которому выяснилось, что в 2022 году водители стали чаще пользоваться смартфонами за рулем. Опрос автомобилистов позволил получить следующие данные:

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52% водителей совершают звонки, будучи за рулем.45% автомобилистов используют смартфон в качестве навигатора.34% пишут сообщения в мессенджерах, находясь при этом за рулем.24% - читают уведомления.15% автомобилистов отправляют е-мейлы.8% - следят за событиями в социальных сетях.6% водителей участвуют в рабочих онлайн-встречах.

Опасность смартфона за рулем. Телефонные разговоры за рулем повышают риск ДТП в три раза, а чтение сообщений – в 23 раза. В группе риска находятся не только автомобилисты, но в том числе самокатчики и велосипедисты.

Даже за одну секунду, на которую водитель отвлекается на телефон, автомобиль пролетает 14 метров при скорости 50 км/ч, 28 метров – при движении со скоростью 100 км/ч. Такое отвлечение может дорого стоить.

На самом деле водителя отвлекает не сам факт наличия телефона в руке, а разговор и прочие занятия, которые с ним связаны. При получении увлекательной информации мозг пренебрегает происходящим вокруг в данный момент, в итоге внимание к дороге снижается, сама дорожная ситуация начинает восприниматься не совсем адекватно, неверно оценивается дистанция, снижается реакция на сигналы светофора. Написание сообщений за рулем таит в себе еще большие риски.

Штрафы за использование смартфона за рулем. В России управление автомобилем с одновременным использованием смартфона без специального крепежного устройства недопустимо. За это предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей. Для безопасности при необходимости совершения звонка водителю лучше остановиться и поговорить на обочине дороги. Это позволит избежать не только штрафа, но и аварийной ситуации. Согласно опросу 70% водителей-женщин хотя бы раз останавливали авто для разговора по мобильному телефону, мужчины делают это только в 55% случаев. Ранее Car.ru писал о штрафах, которые в 2022 году можно платить с 50%-ной скидкой.

Тем не менее, телефоны могут быть и полезны для авто. С помощью смартфонов можно открывать машину даже без ключа. Через телефон можно сделать диагностику. Специальный считыватель позволит просканировать бортовой компьютер на наличие ошибок.

Автоэксперт,ГИБДД,
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