80% водителей пользуются смартфоном за рулем

Статистика свидетельствует о том, что 80% водителей пользуются смартфоном во время управления автомобилем. Тем не менее, ГИБДД не устает напоминать, что телефон отвлекает от дороги, значительно повышая риск возникновения ДТП.

Социальный опрос. Французская компания AXA Prevention провела исследование, согласно которому выяснилось, что в 2022 году водители стали чаще пользоваться смартфонами за рулем. Опрос автомобилистов позволил получить следующие данные:

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52% водителей совершают звонки, будучи за рулем.45% автомобилистов используют смартфон в качестве навигатора.34% пишут сообщения в мессенджерах, находясь при этом за рулем.24% - читают уведомления.15% автомобилистов отправляют е-мейлы.8% - следят за событиями в социальных сетях.6% водителей участвуют в рабочих онлайн-встречах.

Опасность смартфона за рулем. Телефонные разговоры за рулем повышают риск ДТП в три раза, а чтение сообщений – в 23 раза. В группе риска находятся не только автомобилисты, но в том числе самокатчики и велосипедисты.

Даже за одну секунду, на которую водитель отвлекается на телефон, автомобиль пролетает 14 метров при скорости 50 км/ч, 28 метров – при движении со скоростью 100 км/ч. Такое отвлечение может дорого стоить.

На самом деле водителя отвлекает не сам факт наличия телефона в руке, а разговор и прочие занятия, которые с ним связаны. При получении увлекательной информации мозг пренебрегает происходящим вокруг в данный момент, в итоге внимание к дороге снижается, сама дорожная ситуация начинает восприниматься не совсем адекватно, неверно оценивается дистанция, снижается реакция на сигналы светофора. Написание сообщений за рулем таит в себе еще большие риски.

Штрафы за использование смартфона за рулем. В России управление автомобилем с одновременным использованием смартфона без специального крепежного устройства недопустимо. За это предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей. Для безопасности при необходимости совершения звонка водителю лучше остановиться и поговорить на обочине дороги. Это позволит избежать не только штрафа, но и аварийной ситуации. Согласно опросу 70% водителей-женщин хотя бы раз останавливали авто для разговора по мобильному телефону, мужчины делают это только в 55% случаев. Ранее Car.ru писал о штрафах, которые в 2022 году можно платить с 50%-ной скидкой.