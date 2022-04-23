Почему весной скрипят и подклинивают тормоза

Нередко с наступлением весны у автомобилистов возникают проблемы с тормозами. Тормозные суппорты скрипят и подклинивают. Эксперты озвучили самые распространенные причины подобных явлений.

Весенние ночи еще достаточно прохладные, поэтому после ночной стоянки автомобилисты сталкиваются с трудностями, им приходится, что называется, срывать тормоза. В данном случае актуален «зимний» совет, а именно: не следует пользоваться ручным тормозом на стоянке, вместо этого лучше оставить машину на ровной площадке, а селектор механической коробки установить на первую передачу. В автоматической трансмиссии выбирается режим «паркинг».

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Другая проблема заключается в сырости, которая приводит к возникновению ржавчины. Резиновые пыльники ручного тормоза в ходе эксплуатации начинают растрескиваться, через появившиеся трещины проникает влага и грязь. В итоге тросы утрачивают подвижность, колодки с трудом отодвигаются от колесных дисков, при старте слышится гул. Проблема решается только после того, как водитель несколько раз дернет рукоять ручного тормоза.

Если же машина на протяжении всей зимы стояла на улице, то тронуться с места при наступлении весны ей будет сложно. Долгий простой приведет к тому, что диски и барабаны покроются слоем коррозии, колодки крепко прикипают к дискам и сорвать их практически невозможно, кроме того колодки могут даже расколоться. Данное явление характерно для автомобилей с задними барабанными дисками. Заржаветь могут, в том числе, и направляющие суппортов, тогда они будут скрипеть и подклинивать. Чтобы этого избежать, при обслуживании их необходимо смазывать. О том, какие аксессуары помогут авто пробудиться после зимней "спячки", Car.ru писал в следующей статье.

Проблемы могут возникнуть из-за попадания в подшипник ступицы влаги. Такое происходит, если автомобилист часто форсирует глубокие весенние лужи, в результате чего смазка вымывается, во время езды слышится гул. Если такую проблему не решать, она усложниться – подшипник станет подклинивать, это в свою очередь приведет к перегреву тормозного диска, а значит, процесс торможения будет осуществляться менее эффективно.

Лучшей профилактикой проблемы с тормозами станет воздержание от поездок в непогоду. Осадки и грязь приводят к тому, что тормоза скрипят и плохо справляются со своими функциями. При нормализации погодных условий и влажности воздуха свист не будет беспокоить автомобилиста.