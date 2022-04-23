ГИБДД развенчала 5 мифов о пешеходах на дорогах

Пешеходы при переходе через дорогу нередко совершают ошибки и не учитывают некоторые нюансы. Далеко не всегда пешеходный переход является гарантом безопасности. Рассмотрим наиболее распространенные мифы.

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Миф №1. На зеленый сигнал светофора можно уверенно пересекать пешеходный переход, не опасаясь за собственную безопасность. Это утверждение не совсем верное, при пересечении через дорогу нужно всегда быть предельно внимательным, даже если переход осуществляется на зеленый сигнал светофора. Перед тем, как сойти с тротуара на дорогу, следует убедиться в безопасности, посмотреть налево и направо, оценить ситуацию. Автомобили могут совершать правый поворот, это тоже должно быть учтено.

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Миф №2. Пешеходный переход – гарантия безопасности. На пешеходном переходе машина в силу разных причин может и не притормозить: у водителя могут отказать тормоза, либо за рулем окажется человек в нетрезвом состоянии. Поэтому не стоит задерживаться на переходе, отвлекаться, необходимо снять капюшон и вынуть наушники. Особую осторожность следует соблюдать, если пешеход идет с ребенком.

Миф №3. Если пешеход видит водителя, то и водитель видит пешехода. На нерегулируемом пешеходном переходе следует быть еще более внимательным. Если пешеход видит водителя, это еще не значит, что и водитель заметил пешехода. Первоначально нужно убедиться в том, что машина начинает притормаживать. Кроме того, из-за стоящей машины может вылететь другой автомобиль.

Миф №4. Водитель обязательно остановится, если загорелся зеленый свет. У водителя могут быть свои планы, возможно, он планирует совершить поворот или нарушить правило дорожного движения. Нельзя быть полностью уверенным в намерениях и добросовестности водителя.

Миф №5. Пешехода в светлой одежде будет хорошо видно на дороге ночью. Чтобы пешеход был виден в ночное время, на его одежде должны присутствовать элементы со светоотражательным эффектом. Но даже в этом случае полной уверенности в том, что автомобилист хорошо видит пешехода, нет. Перемещаясь ночью вдоль дороги, нужно следовать навстречу движению, чтобы видеть ситуацию на дороге, а машины не выезжали со спины.

Статистика показывает, что водители замечают препятствие на дороге поздно, в этом случае они прибегают к экстренному торможению вблизи пешеходного перехода, 59% опрошенных водителей хотя бы раз прибегали к такому маневру, а 25% автомобилистов делают это регулярно.