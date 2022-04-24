Блогер разобрал кросс-хэтч Kia Rio X и назвал его минусы

Автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов разобрал кросс-хэтч Kia Rio X, назвав его плюсы и минусы. На обзор попала топ-версия пятидверки с претенциозным названием Premium: рекомендуемая розничная цена такого Rio X — 1 869 900 рублей, но у официальных дилеров новый автомобиль не купить без двух миллионов рублей. Самый простой кросс-хэтч Kia после мартовских повышений стоит от 1 574 900 рублей.

Фото: YouTube-канал «Клубный сервис» YouTube-канал «Клубный сервис»

Ключевым недостатком Kia Rio X блогер посчитал отсутствие шумоизоляции — после демонтажа салона видно, что поверхности кузова ничем не покрыты. Другой недостаток — неравномерное напыление лака на дверях: на боковых дверях состава с избытком, внутри крышки багажника — только лёгкое напыление. Отсутствует с завода и антикоррозионная обработка полостей кузова — битумное покрытие нанесено только на днище.

Ключевое достоинство Kia Rio X — этот автомобиль до сих пор собирается и продаётся в России, а конструктив прост. Электроники минимум — тросовыми приводами открываются и двери, и лючок бензобака; таким же образом активируется стояночный тормоз. Кузов кросс-хэтча сварен аккуратно, хорошая штамповка деталей, а проводка уложена в гофру и зафиксирована.

Под капотом атмосферный четырёхцилиндровый 123-сильный двигатель 1.6. Это цепной мотор с алюминиевой головкой блока и чугунными гильзами, у него два фазовращателя и пластиковый впускной коллектор. Если своевременно менять масло в силовом агрегате и автоматической 6-ступенчатой коробке передач, то можно рассчитывать на беспроблемную эксплуатацию по меньшей мере в течение 150 тысяч километров.