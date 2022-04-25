Стоит ли покупать Skoda Superb с пробегом?

Транспортное средство “ как у президента” могут позволить себе не только состоятельные люди. На вторичном рынке достаточно предложений из сегмента премиум и люкс, в том числе Skoda Superb. Например, на таком автомобиле передвигается глава Чехии. Но сколько стоит президентский транспорт, и насколько простым он оказывается в эксплуатации?

Фото: Car.ru Car.ru

Skoda Superb - одно из самых неоднозначных транспортных средств. В первой генерации данная модель представляла собой удлиненную версию не менее известного Volkswagen Passat. Второе поколение автомобиля было максимально отстранено от линейки Volkswagen, так как кузов был собственной разработкой специалистов марки. Выпуском транспортного средства занимались в период с 2008 по 2015 год. Самый старый Superb второй генерации реально приобрести по цене 500 000 рублей. Более свежие варианты в хорошей комплектации могут стоить и больше 1 000 000 рублей.

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Чешский флагман имеет хорошую обработку кузова, которая предотвращает образование коррозии. Несмотря на это, слабые места у транспортного средства все же есть. К примеру, крышка багажного отделения может покрываться рыжими пятнами. Металл прогнивает и возле дверных ручек. С шильдиков, установленных на кузове, постепенно слезает покрытие, как и с других декоративных элементов.

Среди распространенных проблем Skoda Superb можно выделить сбои в электронике. Новый владелец может столкнуться с рядом неприятностей - поломка концевиков дверей, электромотора отопителя, парктроников и прочих систем. Но главные дефекты этого автомобиля скрывают себя под капотом. Это следствие конструктивных особенностей моторов, которых в гамме представлено в большом количестве.

Проблемным в линейке считается турбированный мотор 1.8 TSI, на который жалуются многие владельцы. Среди распространенных проблем можно отметить капризный привод газораспределительного механизма. Как правило, проблемы с ним возникают уже на пробеге транспортного средства в 80 000 – 120 000 км. Еще один недостаток - ненадежный топливный насос высокого давления. Система управления мотором тоже может доставлять проблемы.

Ходовая часть этого автомобиля не приспособлена для дорог с плохим покрытием. Шасси имеет сразу несколько слабых мест - амортизационные стойки, шаровые опоры, сайлентблоки рычагов подвески, рулевые тяги и наконечники. Все эти комплектующие приходится менять на пробеге 50 000 – 80 000 км. Еще один дефект, который можно отметить у Skoda Superb - слабая коробка DSG. Роботизированная трансмиссия имеет ненадежное сцепление. Этот узел требует тщательного обслуживания - на пробеге 40 000 км приходится проводить осмотр.

Дизайн экстерьера Skoda Superb тоже можно назвать спорным, несмотря на его статус. Многие эксперты отмечают дисгармонию кузова модели - несуразная корма, слишком вытянутый и зауженный кузов. Однако внешний вид транспортного средства многим кажется привлекательным.