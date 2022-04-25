Какие вредные привычки водителей приводят к ДТП

Эксперты перечислили вредные водительские привычки, которые серьезно увеличивают шанс возникновения аварии, передает «Российская газета».

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

Риск ДТП многократно повышается, когда кто-то из участников движения практикует опасное вождение. На сегодняшний день в России штраф за опасное вождение не предусмотрен, но такие санкции активно планируются. Так, под опасным вождением законопроект, который пока еще не утвержден правительством, подразумевает действия, которые могли спровоцировать аварию.

Еще одной вредной привычкой, которая напрямую связана с ростом аварийности, является использование гаджетов за рулем. Отмечается, что очень многие автомобилисты разговаривают по телефону, держа его в руке. Это нередко приводит к заметному увеличению числа ДТП.

Как считают эксперты, необходимо ужесточать законодательство употребление напитков и еды за рулем, а также нанесением косметики во время движения. Много аварий происходит из-за того, что автоледи за рулем решили подправить макияж. Практически та же история – с перекусами во время движения.

Еще одной причиной, провоцирующей рост ДТП, – использование неподходящей обуви. По словам специалистов, неподходящая обувь или ее отсутствие в некоторых случаях не позволяет водителю вовремя затормозить.