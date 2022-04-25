7 малоизвестных фактов о КамАЗе

КамАЗ - знаменитая отечественная марка, которая занимается выпуском грузовых транспортных средств. Техника данного бренда имела все шансы получить совершенно другое оформление. Это могло кардинально изменить историю развития одного из самых известных брендов в России. Рассмотрим 7 малоизвестных фактов о данной компании.

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Выпуск Mercedes. В 1970 году, когда КАМАЗ только отстраивали, в Набережных Челнах планировалось организовать совершенно другое производство. Советское правительство запланировало организовать сборку автомобилей марки Mercedes-Benz. Тираж, который устанавливался тогда, был немалым - 150 000 единиц техники в год. Для 3-осного грузовика из СССР специалисты из Германии даже подготовили специальную документацию с требованиями. Партию из 8 автомобилей отправили на прохождение испытаний. Но данный проект быстро отменили. Эксперты полагают, что такой ход был хитрым способом получить ответы на интересующие вопросы от зарубежных специалистов.

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КамАЗ и DAF. В 1988 году собрали несколько опытных автомобилей, которые оснащались кабинами от флагманского DAF-95. Некоторые конструкции даже сохранили донорское оформление, в том числе буквы и цифры. Для выставочного образца специалисты марки КамАЗ сумели соорудить оригинальную переднюю часть. Для конца 1980 годов такая стилистика была эффектной. Однако финансирования для освоения выпуска данной модели не хватало, поэтому сотрудничество между КамАЗ и DAF быстро прекратилось.

Кооператоры в помощь. В конце 1980 годов КамАЗ нуждался в сторонней помощи. Тогда свои услуги решили оказать кооператоры, которые быстро наладили сборку модернизированных кабин. Они имели увеличенную высоту и глубину, другое оформление и обтекатели. Дальше других сумела продвинуться фирма РИАТ, которая решила разместить позади штатной кабины жилой модуль - аналогичное оформление использовалось в американской технике. Но настоящий американский грузовик был более выгодным приобретением для перевозчиков, чем модернизированный КамАЗ.

Финляндия улучшала КамАЗ. В соседней стране существовала небольшая фирма Sisu, которая в 1990 годах построила несколько интересных прототипов. Грузовые автомобили имели разное оформление. В основе лежало шасси КамАЗ, которое дополнялось оригинальной кабиной Sisu и американским дизельным силовым агрегатом. Автомобили такой серии выпускались ограниченным тиражом.

Русский Hummer. С одобрения руководства завода КамАЗ на соседней предприятии было построено любопытное транспортное средство. Его созданием занимался Камский завод. В качестве основы взяли 2-осный десантный грузовой транспорт 43501. Инженерами был построен внедорожник, получивший название “Бархан-КамАЗ”. За движение отвечал мотор на 240 л.с., 18-ступенчатая коробка передач, система подкачки шин и система полного привода. Но такой транспорт не сумел заинтересовать военных, поэтому о проекте русского Hummer забыли навсегда.

Кабины MAN. В 2008 году отечественный производитель приступил к испытаниям грузовых автомобилей с кабинами от MAN TG-A. Крупный проект ограничился постройкой единственного экземпляра. Машина имела просторный и удобный водительский отсек. Но такое оснащение оказалось слишком дорогим.

Современная кабина. Флагманские модели марки КамАЗ оснащаются узкой кабиной от первой генерации Mercedes-Benz Axor. Это разработка 20-летней давности, которая уже успела устареть. Ее выпуск наладили, когда КамАЗ продал часть акций Daimler. Незадолго до этого события на заводе разработали совершенно новый кабинный модуль. Известно, что в его создании помогали специалисты компании DMEC. Но выпуск старой и проверенной кабины оказался дешевле запуска новой.