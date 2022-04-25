10 легендарных автомобилей, названных в честь рек и морей

Автопроизводители используют различные наименования для транспортных средств, которые выходят на рынок. Одни бренды именуют свои машины в честь ветров, другие - животных. Но еще более необычные имена транспортных средств связаны с реками и морями.

Фото: Car.ru Car.ru

Ока. Известный отечественный автомобиль в кузове 3-дверного хэтчбека. Заводское обозначение данной модели - ВАЗ-1111. Длина кузова составляла всего 3.2 метра. Это единственный российский автомобиль А-класса, который пошел в серийное производство. Выпускали транспорт на нескольких предприятиях в период с 1987 по 2008 год. Название модель получила в честь крупнейшего притока Волги.

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Волга. Крупнейшая в мире река, которая протекает в европейской части России и затрагивает несколько городов - Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. Такое наименование доставалось разным поколениям легковых автомобилей, которые выпускались на Горьковском автозаводе. В линейку входили различные модели - от культового ГАЗ-21 до символов власти ГАЗ-24, 3102 и 3110.

Baltic. Экспортная линейка отечественного АвтоВАЗа в свое время имела версии моделей под наименованием Baltic. Данный автомобиль собирался в Финляндии. Транспортное средство получило более качественную окраску, другой дизайн бамперов и решетки радиатора. Кроме того, это была топовая комплектация с панелями обтекаемой формы.

Niagara. Тюнеры из Самары выбрали название реки в Северной Америке для аэродинамического обвеса, который использовался для модели Chevy Niva. Отечественный внедорожник получил оригинальные бамперы, решетку радиатора и прочие элементы экстерьера.

Atlantic. Часто названия концепт-каров и прототипов связаны с Атлантическим океаном. В эту категорию можно отнести и специальные версии известных моделей. К примеру, шоу-кар Chrysler Atlantic, показанный в середине 1990 годов, получил наименование Atlantic. Он имел оформление в стиле нестареющей европейской классики.

Аналогичное название досталось фееричному спортивному кабриолету Corvette Stingray Convertible Atlantic, который был показан в 2013 году на мероприятии SEMA в Лас-Вегасе. Еще один яркий пример - прототип Fisker Atlantic, который построили на базе известного на тот момент Karma.

Созвучное с Атлантическим океаном название получил и среднемоторный спорткар, который был выпущен в разных модификациях. Его созданием занималась фирма из Франции Venturi Automobiles в период с 1991 по 2000 год.

Geneva. Такое название созвучно знаменитому озеру. Его присваивали люксовым версиям американских вэнов Chevrolet и GMC, которые дополнительно дорабатывались в ателье Geneva Motor Vans. Сборкой машин занимались в штате Висконсин. Такие машины имели отличительные черты - более широкий набор опций, 2 капитанских кресла в пассажирском части.

Tahoe. Данный внедорожник обрел широкую известность на рынке России. Его назвали в честь американского озера, расположенного на границе штатов Калифорния и Невада. Это большой транспорт, выпуск которого ведется с середины 1990 годов. К выпуску 5 поколения производитель приступил в мае 2020 года. Модель реализуется в разных странах мира.