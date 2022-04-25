Водители обвинили пешеходов в беспечности

Согласно статистике ГИБДД, каждое 10-е ДТП происходит по вине пешеходов. Водители назвали категории пешеходов, которые создают аварийные ситуации на дороге.

Фото: Car.ru Car.ru

Больше всего водителей возмущают так называемые беспечные пешеходы, которые переходят дорогу, не глядя по сторонам, уткнувшись в телефон, да еще и надев наушники. При таких условиях сложно услышать звук приближающего автомобиля, и даже сигнал клаксона. Многие пешеходы не смотрят налево и направо даже на нерегулируемых перекрестках.

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Люди в капюшонах являются опасной для водителя категорией пешеходов. Капюшон закрывает обзор с обеих сторон, а значит, боковое зрение полноценно использовать не получится. Пешеход в капюшоне может не заметить приближающийся сбоку автомобиль.

Следующая категория пешеходов, создающих аварийные ситуации, это те, которые перебегают дорогу в неположенном месте, нарушая ПДД. Нередко они выскакивают прямо перед машинами. Водителю при этом сложно бывает оперативно среагировать.

Водители называют пешеходами-невидимками тех людей, которые в ночное время в темной одежде без светоотражательных элементов идут по обочине либо пересекают дорогу. Водителю бывает трудно разглядеть таких пешеходов. Приходится резко тормозить или, выкручивая руль, вылетать в кювет.

Нетерпеливые пешеходы очень спешат и ступают на переход еще до того, как загорится разрешающий сигнал светофора. Чтобы избежать столкновения, водителю приходится совершать экстренное торможение.

Многие велосипедисты не сходят с велосипеда при переходе через «зебру», а это делать согласно правилам необходимо. Кроме того, они часто не показывают жестом руки, о намерении повернуть и с пешеходного перехода буквально выезжают под колеса машин.

Пешеходы с детьми не всегда держат ребенка за руку при пересечении «зебры» или приближаясь к переходу. А это делать необходимо, поскольку маленький ребенок может в любой момент побежать куда угодно, в том числе и под колеса авто.

Памятка для пешеходов. Эксперты подчеркивают, что поведение пешехода должно быть предсказуемым для водителя. Даже пересекая «зебру», следует смотреть по сторонам, убедиться, что все водители успевают притормозить. Стоит иметь в виду, что пешеходный переход не является абсолютно безопасным местом.

Переход дороги в неположенном месте может обернуться для пешехода штрафом в размере 500 рублей, а в худшем случае, обернуться аварийной ситуацией.