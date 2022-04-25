Чем рискует российский покупатель авто из арабских стран

В России появились «серые» дилеры, предлагающие поставку автомобилей из стран Ближнего Востока, узнала «Газета.Ru». В Дубае или ОАЭ автомобили могут стоить на 20-30% дешевле, чем в России. Эксперты предупреждают — такие машины не всегда подходят для отечественного климата.

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На сайтах бесплатных объявлений появилось большое количество предложений о продаже новых автомобилей, ввезенных в Россию из стран Ближнего Востока, обратила внимание «Газета.Ru». К продаже предлагаются как не представленные на российском рынке модели, в частности, внедорожники Toyota 4Runner, так и те, которые оказались под санкциями ЕС, США и Японии.

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Опрошенные «Газетой.Ru» представители автосалонов, предлагающих привезти на заказ автомобили из ОАЭ и Дубая, говорят, что частного экспорта запреты пока не коснулись. При этом на рынке наблюдается значительный спрос на такие машины.

В компании «Мосавтодилер», специализирующейся на поставках автомобилей из-за рубежа на заказ, рассказали «Газете.Ru», что увеличению потока клиентов в настоящее время способствует снижение курсов валют и определенная адаптация к сложившимся обстоятельствам.

«В обычный месяц у одного менеджера до 10 договоров на автомобили, сейчас – 7-8. В подобных условиях это очень хорошо, люди начинают активизироваться», — рассказал «Газете.Ru» представитель автосалона.

По его словам, из арабских стран, в том числе ОАЭ и Дубая, россияне привозят в основном те модели, которые не представлены на российском рынке – в частности, внедорожники Toyota 4Runner.

Стабильный спрос наблюдается и на спортивные автомобили.

«Японские внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser 300, на Ближнем Востоке на 20-30% дешевле, чем по реальным предложениям на эти машины в наличии в России. Из Эмиратов можно привезти такой новый автомобиль примерно за 9-10 млн рублей «под ключ» в Москве», — подытожил он.

Стоимость подбора автомобиля, его проверки и документального оформления посредник оценивает в $1000. Отдельно оплачивается доставка морем через страны Европы – Германию и Литву.

Преимуществом ближневосточных рынков в компаниях-посредниках называют наличие тех моделей, которые не представлены в России, а также более богатый выбор комплектаций машин, в том числе самых простых. Автомобили, продающиеся там, ближе к американским спецификациям.

«Мы привозим машины и сами, не только под заказ.

Из Дубая в Россию везут в основном «японцев» — Toyota, Mitsubishi, в том числе такие, модели, которые не продаются в России, — объясняет «Газете.Ru» руководитель автосалона DubiCar Станислав Котов. – Кроме того, автомобили представлены там в более широкой гамме оснащения».

По его словам, стоимость доставки автомобиля из Дубая в Россию обойдется заказчику в $2700, еще от $300 до $600 потребуется уплатить за брокерские услуги при прохождении таможни для ускорения процесса (порядка 3 дней). Покупатель может заняться оформлением и самостоятельно, но в этом случае процедура рискует затянуться, полагает он.

«Автомобили с предоплатой в 10% мы уже не возим, потому что были негативные проявления со стороны клиентов, когда по прибытии они начинали сомневаться в покупке.

Сейчас машина изначально идет под клиента.

Мы работаем с несколькими салонами в ОАЭ, счет выставляет автосалон, клиент оформляет автомобиль, мы его забираем и грузим на паром», — описывает Котов порядок покупки.

Далее машина доставляется в Россию – на это уходит порядка 35-39 дней.

В компании «Антикварные автомобили», также предоставляющей подобные услуги, предлагают организовать процесс оплаты автомобиля конвертацией из рублей в доллары или евро через Армению и Казахстан. Предполагается, что автомобиль на месте вывоза купит фирма-посредник, действующая на основании договора комиссии, а таможенное оформление состоится в Казахстане или Армении.

Какие риски

Сделки с участием посредников требуют от покупателя внимательности и могут обернуться для него значительным риском, в особенности если автомобиль в автосалоне иностранного государства будет выкупаться на имя гражданина этой страны, предупреждает руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Нужно понимать, что просто так, под обещанный платеж, такую машину привезти вряд ли согласятся.

Скорее всего, вам предложат внести предоплату, в лучшем случае — номинальную стоимость автомобиля, — говорит Шелков «Газете.Ru». — И на этом этапе могут быть проблемы, особенно, если мы говорим о дистанционной покупке машины».

Посредник, получив деньги, может просто не выполнить своих обязательств, при первичном оформлении покупки машины в иностранном автосалоне на имя жителя этой страны, необходимо понимать, что формально машина переходит в его собственность. Если он не отдаст автомобиль покупателю, судиться с ним придется в юрисдикции иностранного государства, предупреждает Шелков.

Применяемые в автомобилях для жарких стран компоненты и технические жидкости отличаются от тех, которые предусмотрены для нашего климата, это следует учитывать, указывает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Для стран с холодным климатом почти у всех производителей предусмотрен так называемый «северный пакет». В него входит увеличенный дорожный просвет, более прочная защита картера, другие сайлент-блоки и пружины. увеличенный бачок омывателя, печка с большей производительностью, объясняет собеседник.

«Соответственно, в машине из жаркой страны все наоборот, и более мощной делают систему кондиционирования и рециркуляции», — обращает внимание Бургазлиев.