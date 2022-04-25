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13 минут назад

Свечи зажигания автомобиля: когда их нужно менять

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Эксперты советуют проверять состояние свечей зажигания при каждом техническом осмотре автомобиля. Понять, что свечи зажигания нуждаются в досрочной замене, можно и без посещения автосервиса.

Когда нужно менять свечи зажигания
Фото: ПрофильПрофиль

Обычные свечи зажигания нормально работают от 30 до 60 тыс. км, объясняет портал 110km.ru. Платиновые и иридиевые свечи дороже, но они могут прослужить до 120 тыс. км пробега.

Состояние свечи зажигания можно определить по ее внешнему виду. Исправная деталь может быть светло-коричневой, но без темного или черного налета, цветного нагара. Если у свечи зажигания образовалась трещина в корпусе, ее нужно сразу менять.

На неисправность свечей зажигания указывают некоторые косвенные неисправности:

  • Повышенный расход топлива;
  • Неправильный выхлоп;
  • Неуверенный запуск двигателя;
  • Пропуски зажигания;
  • "Троение".

Если владелец автомобиля сталкивается с такими неполадками, специалисты советуют проверить свечи зажигания. Их неисправность может быть причиной проблем с двигателем.

Неправильная замена свечей зажигания в автомобиле может стать причиной повреждения клапанов и поршней, засорения камер сгорания и разрушения стенок цилиндров. Каким правилам при этой процедуре нужно следовать, чтобы избежать преждевременного капремонта, рассказали автоэксперты.

Автоэксперт,
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