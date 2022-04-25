Когда нужно менять свечи зажигания

Эксперты советуют проверять состояние свечей зажигания при каждом техническом осмотре автомобиля. Понять, что свечи зажигания нуждаются в досрочной замене, можно и без посещения автосервиса.

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Обычные свечи зажигания нормально работают от 30 до 60 тыс. км, объясняет портал 110km.ru. Платиновые и иридиевые свечи дороже, но они могут прослужить до 120 тыс. км пробега.

Состояние свечи зажигания можно определить по ее внешнему виду. Исправная деталь может быть светло-коричневой, но без темного или черного налета, цветного нагара. Если у свечи зажигания образовалась трещина в корпусе, ее нужно сразу менять.

На неисправность свечей зажигания указывают некоторые косвенные неисправности:

Повышенный расход топлива;

Неправильный выхлоп;

Неуверенный запуск двигателя;

Пропуски зажигания;

"Троение".

Если владелец автомобиля сталкивается с такими неполадками, специалисты советуют проверить свечи зажигания. Их неисправность может быть причиной проблем с двигателем.