Почему парковочные места делают такими узкими

В большинстве российских городов можно заметить, что парковочные места очень узкие и неудобные. Это связано с рядом причин и сложностей, которые важно учитывать.

Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС © Сергей Фадеичев/ТАСС

Основной причиной того, что парковочные места маленькие и неудобные, становятся строительное нормативы, которые содержат в себе минимально допустимые значения и должны учитываться. Так, согласно действующему законодательству, парковочное место для легковых машин не может быть уже 2,5 м, а для автомобилей инвалидов — 3,6 м. В противном случае, расположить там транспортное средство будет просто невозможно.

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Наиболее часто такой минимальный уровень парковочных мест можно заметить рядом с торговыми центрами, которые не обладают большой парковочной зоной, поэтому для каждой машины выделено небольшое место и в него нужно строго помещаться.

Также есть специальные методические рекомендации, касающиеся того, как должны располагаться автомобили на парковке. Придерживаясь их даже на небольшом участке можно расположить машину комфортно, избежав возможных проблем и сложностей с их размещением. В рекомендациях прописаны пункты, касающиеся стоянки автомобиля в городе в тех или иных условиях. Так, вдоль дорог авто может стоять горизонтально, перпендикулярно и под разным углом. Наиболее удобно тогда, когда есть специальные разделительные парковочные линии, которых нужно придерживаться.

В последние годы в крупных российских городах довольно часто экспериментируют с различными вариантами парковок, часто меняя их расположение. Водителям советуют быть внимательными, чтобы пользоваться парковками только правильно, без возникновения каких-то сложностей и негативных моментов.

Нарушение правил парковки может караться по закону. На сегодняшний день есть установленные суммы штрафных санкций, которые придется уплачивать при несоблюдении правил и требований, действующих в этой сфере. Опытным путем доказано, что для полноценной парковки водителям не нужно много места, но они самостоятельно нарушают правила расположения своих автомобилей, не только нарушая закон, но и мешая другим водителям.

На узких парковках нужно быть предельно внимательным. Дело в том, что именно на них зачастую происходят серьезные аварийные ситуации, которые могут привести не только к повреждениям автомобиля, но и к возникновению различных травм, в том числе и других участников дорожного движения, они также могут передвигаться по дорогам.

В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия на парковке водителю придется самостоятельно возмещать все убытки, так как эта ситуация не является страховым случаем, а значит, не может быть оплачена по страховому полису.