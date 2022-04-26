Что будет с ценами на автомобили при укреплении рубля

С начала марта в России резко выросли цены на новые автомобили. Большинство иномарок отметились рекордными скачками стоимости — в среднем машины подорожали на 35-45 процентов. В конце месяца рубль пошел вверх по отношению к иностранным валютам и продолжает укрепляться, но на ценниках в автосалонах это пока не сказалось, несмотря на падение спроса. Виной тому растущий дефицит и тающие запасы новых автомобилей на складах.

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Замглавы по продажам автомобилей «Авилона» Алексей Стариков говорит о катастрофическом дефиците в отрасли, который будет расти и дальше, если иностранные компании не возобновят поставки — а на это надежды мало. В «Автодоме» фиксируют снижение цен, но «точечное» — только по некоторым моделям, отметил генеральный директор ГК Андрей Ольховский. Это происходит по инициативе дилеров, которые не обязаны соблюдать условия импортеров, заморозивших деятельность в России.

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Законы спроса и предложения неизбежно приведут к остановке роста цен, уверена директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова. Дилерам придется найти ценовой баланс на фоне дефицита с одной стороны и падения спроса с другой.

Солидарен с ней директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич, который отметил, что цены вряд ли вырастут значительно по итогам апреля. Покупательская способность населения и, следовательно, бизнес дилеров и без того оказались под вопросом. Продажи падают, поставки поставлены на паузу, а имеющиеся запасы иссякнут примерно через три месяца.

Единственным фактором, при котором цены пойдут вниз, директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров считает возобновление производства и поставок автомобилей. Если же на рынке останется только несколько игроков, корректировка ценников в сторону понижения маловероятна.