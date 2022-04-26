Как подготовить автомобиль к продаже

Машина, которую вы хотите продать, должна иметь хороший внешний вид и приличное техническое состояние. Рассказываем, как нужно подготовить авто, чтобы для него быстро нашелся новый хозяин.

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1. Приводим в порядок кузов

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Разумеется, первое, на что обращают внимание потенциальные покупатели — внешний вид автомобиля. Чтобы он был безупречным, нужно для начала навести чистоту. Выберите хорошую автомойку, где используется двухфазная технология — сначала машины отмывают шампунем, а потом пеной и губкой. Такая методика позволяет избежать царапин. Если поверхность кузова шершавая, попросите удалить с нее битум и коррозию, советует сайт "За рулем".

После этого необходимо избавиться от сколов на бампере. Самые заметные можно замазать краской. При этом важно правильно подобрать ее. Для этого узнайте код краски — его указывают под капотом, на крыше багажника, на стойке дверей или же в VIN-коде. Эти цифры надо потом сообщить продавцу в малярном магазине. Вы можете закрасить сколы сами, используя тонкую кисточку, или обратиться к мастеру.

Если ваш автомобиль попадал в ДТП, нужно будет устранить следы аварий — вмятины не кузове. Такие повреждения могут остаться и, например, после падения на машину снега. Чтобы убрать их, обратитесь в автосервис или центр кузовного ремонта.

Затем отполируйте кузов, чтобы автомобиль блестел, как новенький. Если вы не умеете делать этого, лучше прибегнуть к услугам профессионалов, ведь полировочной машинкой можно прожечь лак. В качестве бюджетного варианта вместо полировки автомобиль можно покрыть воском.

Приведите в порядок приборы освещения. Если какая-то лампочка не горит — купите новую. Если фара очень мутная или потеет изнутри, можно тоже попробовать заменить ее. Однако если этот прибор ксеноновый или светодиодный, новый может стоить слишком дорого, а подобные траты перед продажей авто не имеют смысла, пишет "Тинькофф Журнал".

2. Наводим чистоту в салоне

Для начала проведите влажную уборку при помощи тряпки. Если в салоне неприятно пахнет, а на сиденьях есть пятна, потребуется химчистка. Ее тоже можно сделать как самостоятельно, так и в специальном сервисе — автомойке или детейлинг-центре.

Если в целом салон чистый, но имеются какие-то отдельные грязные участки, можно заказать локальную чистку. Она обойдется дешевле полной.

3. Приводим в порядок резину и диски

Покрышки быстро теряют цвет из-за ультрафиолета и различной химии. Их можно почернить в мойке или автосервисе либо сделать это самому. Во втором случае вам понадобится аэрозоль для чернения резины, который продается, например, в гипермаркетах.

Диски тоже нужно привести в порядок. Их необходимо очистить от битума, пыли и коррозии. Опять же есть два варианта — обратиться в сервис (мойка, детейлинг-центр) либо действовать самостоятельно. Если вы решили обойтись без чужих услуг, купите автошампунь, очиститель и уайт-спирит. Сначала помойте диски шампунем и обработайте их растворителем. Затем нанесите очиститель и оставьте его на одну-две минуты. После этого смойте средство водой.

4. Приводим в порядок мотор

Поменяйте масло в двигателе, если оно не было заменено недавно. Вытрите грязь с мотора, ведь он тоже пачкается, рекомендует издание "Автокод". При этом, как отмечает "За рулем", не нужно заливать двигатель водой, иначе он будет работать со сбоями.