Как подготовить автомобиль к продаже

Машина, которую вы хотите продать, должна иметь хороший внешний вид и приличное техническое состояние. Рассказываем, как нужно подготовить авто, чтобы для него быстро нашелся новый хозяин.
Разумеется, первое, на что обращают внимание потенциальные покупатели — внешний вид автомобиля. Чтобы он был безупречным, нужно для начала навести чистоту. Выберите хорошую автомойку, где используется двухфазная технология — сначала машины отмывают шампунем, а потом пеной и губкой. Такая методика позволяет избежать царапин. Если поверхность кузова шершавая, попросите удалить с нее битум и коррозию, советует сайт "За рулем".
После этого необходимо избавиться от сколов на бампере. Самые заметные можно замазать краской. При этом важно правильно подобрать ее. Для этого узнайте код краски — его указывают под капотом, на крыше багажника, на стойке дверей или же в VIN-коде. Эти цифры надо потом сообщить продавцу в малярном магазине. Вы можете закрасить сколы сами, используя тонкую кисточку, или обратиться к мастеру.
Если ваш автомобиль попадал в ДТП, нужно будет устранить следы аварий — вмятины не кузове. Такие повреждения могут остаться и, например, после падения на машину снега. Чтобы убрать их, обратитесь в автосервис или центр кузовного ремонта.
Затем отполируйте кузов, чтобы автомобиль блестел, как новенький. Если вы не умеете делать этого, лучше прибегнуть к услугам профессионалов, ведь полировочной машинкой можно прожечь лак. В качестве бюджетного варианта вместо полировки автомобиль можно покрыть воском.
Приведите в порядок приборы освещения. Если какая-то лампочка не горит — купите новую. Если фара очень мутная или потеет изнутри, можно тоже попробовать заменить ее. Однако если этот прибор ксеноновый или светодиодный, новый может стоить слишком дорого, а подобные траты перед продажей авто не имеют смысла, пишет "Тинькофф Журнал".
Для начала проведите влажную уборку при помощи тряпки. Если в салоне неприятно пахнет, а на сиденьях есть пятна, потребуется химчистка. Ее тоже можно сделать как самостоятельно, так и в специальном сервисе — автомойке или детейлинг-центре.
Если в целом салон чистый, но имеются какие-то отдельные грязные участки, можно заказать локальную чистку. Она обойдется дешевле полной.
Покрышки быстро теряют цвет из-за ультрафиолета и различной химии. Их можно почернить в мойке или автосервисе либо сделать это самому. Во втором случае вам понадобится аэрозоль для чернения резины, который продается, например, в гипермаркетах.
Диски тоже нужно привести в порядок. Их необходимо очистить от битума, пыли и коррозии. Опять же есть два варианта — обратиться в сервис (мойка, детейлинг-центр) либо действовать самостоятельно. Если вы решили обойтись без чужих услуг, купите автошампунь, очиститель и уайт-спирит. Сначала помойте диски шампунем и обработайте их растворителем. Затем нанесите очиститель и оставьте его на одну-две минуты. После этого смойте средство водой.
Поменяйте масло в двигателе, если оно не было заменено недавно. Вытрите грязь с мотора, ведь он тоже пачкается, рекомендует издание "Автокод". При этом, как отмечает "За рулем", не нужно заливать двигатель водой, иначе он будет работать со сбоями.
Перед тем как показывать машину покупателю, нужно также убедиться, что мотор полностью исправен. Не пожалейте времени и денег на диагностику и устранение возможных неполадок.