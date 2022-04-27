Чем электромобили не устраивают российских водителей

Европейские страны построили грандиозные планы по отказу от автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. Несмотря на поставленные задачи, отказаться от привычных транспортных средств будет не так просто, особенно если в качестве альтернативы выступают электрокары. Многие жители России пока не готовы к приобретению и эксплуатации транспорта на электрической тяге. Кроме того, эксперты считают, что рассуждать о его развитии и продвижении преждевременно.

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Специалистами проводился опрос на тему возможности и желания пересесть на электрический транспорт. Его результаты показали, что 2/3 респондентов готовы использовать такой вид автомобилей на постоянной основе. Только 34% опрошенных отметили, что они не готовы рассматривать приобретение электрокара в ближайшее время. Интересно, что автомобилисты, которые продемонстрировали такую решительность в данном вопросе, в большинстве своем никогда не владели электромобилями - 97%. Были среди респондентов и такие, кому доводилось пользоваться транспортом на электрической тяге.

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Состояние. Интересно, что большая часть автомобилистов, которые желали бы приобрести электрокар, хотели получить новый транспорт из салона. На их долю пришлось 59%. Данный пункт оказался более важным, чем стоимость автомобилей, которая за последние несколько месяцев значительно выросла. Только 16% опрошенных согласны получить подержанный транспорт. Интересно, что прирост численности такой категории машин был самым значительным за последний год - на вторичном рынке в России сегодня представлено достаточно предложений.

Опасения. Опрошенные автомобилисты имеют и страхи, связанные с переходом на автомобили на электрической тяге. Самый распространенный - недостаточное количество зарядных станций в стране. На данный фактор указало сразу 27% от общего числа опрошенных. Еще 22% опасаются, что электрокар может разрядиться прямо во время передвижения. С небольшим отрывом от этих отстает проблема слишком долгой зарядки батарей электромобиля - за нее проголосовали 19% из 100.

Есть и другие опасения, которые не позволяют развить парк электрокаров в России. Так, 8-9% голосов приходится на квалификацию сервисменов, которые должны заниматься обслуживанием транспортных средств. Аналогичный процент отмечается у проблемы, связанной с необходимостью установки специального оборудования дома. Кроме того, автомобилисты в России обеспокоены тем, что содержание таких машин окажется слишком дорогостоящим. Самый малый процент отмечается у такого фактора, как увеличение суммы платежек из-за повышенного расхода электроэнергии - всего 5%.

Пока сеть зарядных станций в России слабо развивается, говорить о расширении парка электрокаров рано. Кроме того, опрос показывает, что у автомобилистов в стране все еще есть серьезные опасения, которые препятствуют развитию экологически чистого транспорта.