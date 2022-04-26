Как купить машину за границей и пригнать ее в Россию

Укрепление рубля, происходящее в последние недели, и нехватка новых автомобилей на российском рынке привели к тому, что перегон машин с пробегом из-за рубежа стал снова выгоден, пишет Autonews. Однако остается много сложностей, связанных, например, с логистикой и санкциями против банков (невозможностью осуществить банковский перевод).

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Оплачивать покупку валютой с помощью безналичного расчета сейчас крайне сложно из-за того, что Россия отключена от международных платежных систем. При этом сохраняется валютный контроль, введенный самой Российской Федерацией, отметил в беседе с изданием эксперт по подбору автомобилей с пробегом Кирилл Чернов.

По его словам, выход из ситуации — отправляться за авто с наличкой. Однако по новым правилам вывезти из страны можно не более 10 тысяч долларов, напомнил Чернов.

"Но это при условии, что вы решите привезти машину самостоятельно, не прибегнув к услугам перегонщиков и фирм по доставке", — сказал эксперт.

Чернов отмечает, что в Старом свете сейчас по цене до 10 тысяч долларов можно приобрести, например, Volkswagen Golf и Opel Astra; а также Renault Clio, Megan и Scenic с малообъемными турбомоторами. Растаможка этих автомобилей будет не слишком дорогой.

Правда, в Европе, по словам Чернова, сейчас очень много желающих приобрести такую машину, поэтому найти достойный автомобиль будет трудно.

Сделка в Белоруссии

Популярная схема покупки европейских подержанных авто — через Белоруссию. При этом внутри республики спрос на машины из Европы значительно снизился. Большинство экземпляров, которые ввозятся туда из Европы, направляются сейчас в Россию. Пока еще они доставляются на белорусскую территорию, но в последнее время сделать это становится все сложнее. Например, ряд продавцов из Германии вообще отказывается от сделок с россиянами, рассказывает специалист по продаже автомобилей с пробегом из Европы Руслан Кривонос.

Эксперт отмечает, что уже давно никто не ездит в Белоруссию за машиной сам. По его словам, автомобиль покупается через интернет, а доставляют его из Европы перевозчики.

"Пока что такие операции через банковские переводы возможны, поскольку не все банки в Белоруссии попали под санкции и отключены от платежной системы SWIFT. Однако ситуация может измениться в любой момент", — пояснил Кривонос.

Между тем автор под ником Валентин, ведущий блог в "Тинькофф Журнале", рассказал, что за последние три месяца привез из Белоруссии три автомобиля, в том числе Volkswagen Polo седан, перепродал их и заработал на этом 550 тысяч рублей.

"Каждую из этих машин было несложно ввезти в Россию и поставить на учет на абсолютно законных основаниях. В этом и заключается прелесть покупки автомобиля в странах — членах ЕАЭС", — написал блогер.

Валентин утверждает, что наиболее выгодный вариант — ехать в Белоруссию самостоятельно и оформлять все документы на себя. Также можно воспользоваться услугами брокеров.

По словам автора материала, больше всего машин продается в Минске и Минской области. Тем, кто хочет купить подержанный автомобиль в Белоруссии, блогер советует сначала спланировать маршрут и забронировать жилье. Искать машину он рекомендует на таких сайтах, как av.by, "Автобизнес" и "Автобарахолка". Перед покупкой необходимо детально осмотреть авто, чтобы не приобрести разбитое, напоминает Валентин.

"Тщательно проверьте машину перед покупкой, чтобы не попасть под ограничения. Убедитесь, что автомобиль как минимум соответствует классу Евро-4", — говорится также в публикации.

Автор напоминает, что автомобиль с экологическим классом ниже Евро-4 невозможно поставить на учет в РФ законным путем.

"Внимательно посмотрите на номер двигателя: в Беларуси на него никто не обращает внимания, а в России могут возникнуть проблемы", — рекомендует также блогер.

Еще он советует тщательно проверять документы, которые понадобятся при регистрации машины в России, и не затягивать с постановкой авто на учет.

Покупка машин из США

Еще один популярный ранее вариант — ввоз в Россию автомобилей с пробегом из США. Такие машины покупались через онлайн-аукционы, однако российские и белорусские аккаунты на таких площадках теперь заблокированы. Есть там и другие ограничения, связанные с тем, что многие авто, которые формально закупаются для Армении, Казахстана или другой страны Таможенного союза, потом отправляются в РФ, напоминает Autonews.

"Кроме того, серьезно усложнилась логистика. Ведь ранее эти машины на кораблях поставлялись напрямую в Новороссийск. А сейчас для российских судов есть ограничения на вхождения в порты западных стран", — сказал изданию Чернов.