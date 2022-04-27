Продать катализатор: что выгадает и потеряет автовладелец

В автосервисах за каталитические нейтрализаторы, которые демонтируют ради увеличения мощности моторов, готовы заплатить десятки тысяч рублей. После удаления этой детали характеристики машины станут лучше, уверяют специалисты мастерских, но юристы предостерегают, езда без этой детали чревата проблемами с ГИБДД.

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Множество автомастерских в России предлагают услуги по удалению и покупке каталитического нейтрализатора, который встроен в выхлопную систему автомобиля. Эта деталь отвечает за снижение объема выброса вредных частиц в атмосферу и позволяет авто соответствовать прописанным в техрегламенте «О колесных транспортных средствах» экологическим требованиям.

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Ремонтники выкупают у автомобилистов снятый катализатор, вычитая стоимость работ, говорят опрошенные «Газетой.Ru» представители московских сервисов.

Так, за этот конвертер с 14-летней модели Ford Focus сервисмены готовы заплатить 3-4 тыс. рублей, 7-8 тыс. рублей — в случае 10-летнего Hyundai Solaris или 15 тыс. рублей — с Kia Rio 2015 года выпуска.

Расстаться с фильтром мелких частиц деталью готовы многие автомобилисты.

«В день приезжает минимум по 15 машин, спрос на услугу не снижается. Все работы по удалению катализатора и по обновлению программного обеспечения занимают не более часа», – рассказал сотрудник одной из столичных мастерских.

После демонтажа нейтрализатора в выхлопную систему вваривается пламегаситель, а блок управления двигателем прошивается под экологический класс «Евро-2», чтобы на приборной панели не высвечивалось предупреждение о необходимости проверки двигателя.

Цена демонтированной детали зависит от страны производителя автомобиля.

Устройства с автомобилей из Японии, Китая и Европы оцениваются дороже, чем с отечественных или американских машин, рассказал «Газете.Ru» представитель Санкт-Петербургского автосервиса Element Auto.

«Разница в цене обусловлена количеством солей драгметаллов в каталитических нейтрализаторах. К примеру, компоненты японского производства содержат все три вида драгметаллов: платину, палладий и родий», – объяснил собеседник издания

На некоторых автомобилях с V-образным мотором и двумя коллекторами (к примеру, у ряда моделей марки Infinity) установлены сразу четыре катализатора: два металлических и два керамических. Весь комплект оценивается в 100 тыс. руб.

«Прямой цены на катализатор не существует. У Hyundai Solaris, который проехал 400 тыс. километров, стоимость разрушенного и выгоревшего катализатора составляет 2 тыс. рублей», – объяснил специалист Element Auto.

У автомобиля с демонтированным катализатором помимо неэкологичного выхлопа существенный минус – это сильный запах бензина в салоне после запуска холодного двигателя.

Для борьбы с этим некоторые автослесари предлагают устанавливать подменный катализатор, однако такой метод бесполезен, утверждают эксперты.

«Подменный катализатор – это пластиковая болванка, которая вваривается в глушитель и якобы должна улавливать выхлоп. Но в ней отсутствуют драгметаллы, которые при нагреве вступают в реакцию с газами и нейтрализуют неприятные запахи», – объяснил сотрудник Element Auto.

Плюсы от удаления катализатора — снижение расхода топлива и улучшение динамики разгона автомобиля.

«Машины с пробегом под 100-150 тыс. км как бы становятся «задушенными» — выхлопным газам некуда деваться, поскольку «банка» нейтрализатора в выхлопной системе забита. А без этой составляющей получается прямоточный выхлоп, отработанные газы выходят быстрее», – говорят сервисмены.

Кроме того, после снятия детали снижается риск поломки мотора. Ведь при частичном разрушении катализатора случается, что осколки повреждают цилиндры двигателя, вплоть до капремонта. Особенно сильно риску подвержены автомобили корейских марок.

Именно их владельцы приезжают чаще всего за этой услугой, говорят ремонтники, – это бич корейских авто.

Новый катализатор стоит от 60 тыс. рублей.

Правда, проблемы могут возникнуть при выезде за границу, где автомобили проверяют на соблюдение экологических норм.

Специализированные автосервисы перерабатывают катализаторы в мелкую фракцию, похожую на цементную пыль. Затем этот порошок отправляют на завод, который выплавляет соли драгметаллов. После вторичной переработки сырье уходит в США, Китай, Японию, Италию, Испанию и прочие страны. Сейчас из-за санкций в приоритете поставки в Китай и Японию.

Вред и риски

Согласно техрегламенту «О колесных транспортных средствах», каталитический нейтрализатор является составной частью автомобиля.

Его удаление – это внесение изменения в конструкцию ТС. Соответственно, по статье 12.5 КоАП, такие действия наказываются штрафом в размере 500 рублей, напоминает автоюрист общественного движения «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

Автомобиль без каталитического нейтрализатора также нельзя поставить на учет.

«Если сотрудник ГИБДД обнаружит отсутствие катализатора, то выпишет протокол за эксплуатацию машины с неисправностями. Также он может отказать в регистрации автомобиля», – добавляет Радько.

Сейчас техосмотр необходимо проходить автомобилям старше четырех лет после смены владельца. Уровень вредных выбросов в выхлопных газах машины проверяется, поэтому автовладельцы без катализаторов останутся без диагностической карты, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Кроме того, на дополнительный техосмотр может отправить инспектор ГИБДД, усомнившийся в исправности автомобиля», – говорит Хайцеэр.

После удаления нейтрализатора динамические показатели автомобиля немного улучшаются, а расход топлива становится меньше, подтверждает он.