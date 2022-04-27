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2 часа назад

АвтоВАЗ может потерять сразу несколько моделей в случае ухода Renault

Motor.ru

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль поделился мнением о том, насколько сложно будет АвтоВАЗу в случае, если Renault Group продаст акции отечественного концерна. По мнению специалиста, в группе риска окажутся, как и запланированные новинки, так и существующие модели компании. При этом эксперт ожидает, что французский концерн все-таки продолжит сотрудничество с российским брендом в ограниченном виде.

Сколько моделей потеряет АвтоВАЗ после ухода Renault
Фото: © Wikimedia© Wikimedia

В настоящий момент представители Renault из-за санкций Франции в отношении России пытаются реструктуризировать свой бизнес в нашей стране. В случае полного прекращения сотрудничества и продажи акций АвтоВАЗа отечественный концерн не сможет выпускать как будущие новинки, включая Vesta нового поколения, так и актуальные Largus и даже XRay. Для сборки данных моделей необходимо глубокое импортозамещение.

При этом Renault может сохранить некоторые отношения с российским концерном. Французы способны продолжать поставки машинокомплектов для моделей, которые базируются на агрегатах Renault, или комплектующих для сборки. Кроме того, итоговое положение дел у российской компании будет зависеть от того, оставит ли Renault конвейерную линию и собственные технологии. Однако часть мощностей, скорее всего, придется заменить китайскими автомобилями.

О том, что Renault планирует срочную продажу АвтоВАЗа, стало известно на прошлой неделе. Среди возможных покупателей специалисты называли, как отечественные, так и китайские компании.

Автоэксперт,Renault,Автоваз,
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