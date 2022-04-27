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1 час назад

Страховщики: каско на китайские автомобили в РФ дешевле, чем на европейские

Газета.Ru

В России страховой полис каско при покупке китайского автомобиля обойдется дешевле, чем на машины европейских, корейских и японских брендов, рассказали «РИА Новости» в страховой компании «Согласие».

Каско на китайские автомобили в РФ дешевле, чем на европейские
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с уходом с российского рынка некоторых популярных европейских автопроизводителей, многие водители, планирующие купить машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Так, по данным специалистов, оформление полиса каско на китайский автомобиль на 43% дешевле, чем на европейский или азиатский», — отметили в страховой компании.

В среднем страховка каско для китайских машин обойдется автолюбителю в 73 тыс. рублей, в то время как на автомобили европейских, корейских и японских брендов она будет стоить 128 тыс. рублей, подсчитали страховщики.

Автоэксперт,СК "Согласие",
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