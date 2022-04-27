Каско на китайские автомобили в РФ дешевле, чем на европейские

«В связи с уходом с российского рынка некоторых популярных европейских автопроизводителей, многие водители, планирующие купить машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Так, по данным специалистов, оформление полиса каско на китайский автомобиль на 43% дешевле, чем на европейский или азиатский», — отметили в страховой компании.