Каско на китайские автомобили в РФ дешевле, чем на европейские

В России страховой полис каско при покупке китайского автомобиля обойдется дешевле, чем на машины европейских, корейских и японских брендов, рассказали «РИА Новости» в страховой компании «Согласие».
«В связи с уходом с российского рынка некоторых популярных европейских автопроизводителей, многие водители, планирующие купить машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Так, по данным специалистов, оформление полиса каско на китайский автомобиль на 43% дешевле, чем на европейский или азиатский», — отметили в страховой компании.
В среднем страховка каско для китайских машин обойдется автолюбителю в 73 тыс. рублей, в то время как на автомобили европейских, корейских и японских брендов она будет стоить 128 тыс. рублей, подсчитали страховщики.