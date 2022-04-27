Штраф за езду без страховки: как наказывают в 2022 году

Если вы забыли вовремя получить новый полис ОСАГО или в принципе предпочитаете ездить без него, вам может быть назначен штраф до 800 рублей. Таковы нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), действующие в 2022 году. Сайт "Служба защиты прав водителей" рассказывает более детально, чем может грозить такое отступление от правил.

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Согласно Правилам дорожного движения, каждый человек, управляющий автомобилем, обязан иметь в салоне водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО. Если страховки нет в машине, водитель может быть привлечен к ответственности, причем КоАП предусматривает пять составов правонарушений для таких случаев.

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1. Полис вообще не был оформлен — штраф 800 рублей

Если вы вообще не оформляли страховку, ГИБДД может назначить вам штраф в размере 800 рублей. В этом случае власти уполномочены наказывать как водителей, так и владельцев транспортного средства. Тому, кто управлял автомобилем, выдают постановление прямо на месте нарушения. Собственника машины сначала уведомляют о рассмотрении дела заказным письмом или телеграммой. Если хозяин авто не явится на разбирательства, протокол будет составлен в его отсутствие и направлен ему в течение трех дней.

В случае, если водитель и собственник ТС — одно и то же лицо, штраф назначается в однократном размере.

2. Полис есть, но в машине его нет — штраф 500 рублей либо предупреждение

В случае, если вы оформили полис ОСАГО, но забыли его дома, вам может быть назначен штраф в 500 рублей либо вынесено предупреждение. Инспектор ГИБДД вправе сам выбрать один из этих двух вариантов. Чтобы определить, существует ли ваш полис на самом деле, сотрудник правопорядка проверит наличие вашей страховки в базе.

3. Полис просрочен — штраф 800 рублей

В большинстве случаев договор страхования автогражданской ответственности заключается на год. Если этот срок истек, и вы предъявили гаишнику просроченный полис, вам будет назначено такое же наказание, как и за отсутствие этого документа — штраф 800 рублей.

Стоит иметь в виду, что существует 10-дневный льготный период, в течение которого можно ездить без ОСАГО. Однако он исчисляется не с момента, когда у полиса истек срок действия, а с того времени, когда машина была приобретена по договору купли-продажи либо получена в хозведение или оперативное управление.

4. Водитель не вписан в страховку — штраф 500 рублей

В полис ОСАГО либо вписываются водители, которые допускаются до управления транспортным средством, либо этот документ предусматривает, что машиной будет управлять неограниченный круг лиц. Один из этих двух вариантов выбирает страхователь при оформлении полиса.

В случае, если страховка предусматривает допуск определенных водителей, а вы в нее не вписаны, но при этом управляли авто, вам могут назначить штраф в размере 500 рублей.

Такое наказание грозит только водителю. Собственники в данном случае к ответственности не привлекаются.

5. Полис использовался вне сезона — штраф 500 рублей

Существуют случаи, когда страховка ОСАГО выдается не на весь год, а на определенный сезон. Например, машину планируется использовать только летом. Этот временной отрезок указывается в полисе. Если вы ездили на машине в другое время, вам полагается штраф в 500 рублей. За такое нарушение также могут оштрафовать только водителя, но не собственника ТС.

Штрафы за повторное нарушение