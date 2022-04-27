Зачем дальнобойщики вставляют пластиковые бутылки в колеса

Весной на загородных трассах водители наблюдают интересное явление. Дальнобойщики натягивают горлышками на болты креплений дисков пластиковые бутылки и ездят с ними.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Виктор Толочко/РИА Новости

Для чего это нужно? Во-первых, пластиковая бутылка на колесе - это лайфхак для того, чтобы чувствовать габариты огромного автомобиля. Для дальнобойщиков с небольшим стажем маневрирование часто является большой проблемой, особенно при наличии прицепа. С бутылками на колесе "чувствовать" кузов становится проще.

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Во-вторых, надетая на диск полуторалитровая пластиковая бутылка помогает контролировать состояние тормозной системы, пишет aif.ru. Вместо традиционной для легковых автомобилей гидравлики у фур стоят пневматические тормоза. В основе их работы лежит сжатый воздух, поэтому тормоза издают характерное шипение и шум.

Привод тормоза подключен к прицепу. Когда водитель задействует на стоянке ручной тормоз, то прицеп фиксируется с помощью двух контуров пневматической системы. Если один из них вышел из строя, торможение будет осуществлять исправный. Но работать при этом будут только два задних колеса из четырех.

Пневматические тормоза не слишком надежны. Резервный тормоз, в случае выхода из строя основных, начинает блокировать колеса прицепа. Это случается во время стоянки. Поэтому до начала движения водителю нужно понять, исправны ли тормоза. Если мощный мотор тащит прицеп с заблокированными колесами, значит с системой что-то не так. А проконтролировать вращение всех колес во время движения помогают вставленные пластиковые бутылки.

В-третьих, пластиковые бутылки помогают контролировать вращение колес на высоких скоростях. При низкой загрузке прицепа автоматика поднимает одну из осей, а если этого не сделать, то потребление топлива вырастет.