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1 час назад

Названы самые угоняемые марки авто в России

Никита Бородкин

Hyundai, Kia и Toyota оказались самыми угоняемыми марками автомобилей в России. Такие данные приводит «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков Страхового Дома ВСК.

В пресс-релизе организации отмечается, что в первом квартале 2022 года самой угоняемой маркой стала Hyundai. Kia и Toyota заняли второе и третье место соответственно.

Чаще всего среди Hyundai крали Santa Fe, Solaris и Creta. Среди Kia злоумышленники предпочитали Rio, Rio X-Line и Sportage, а среди Toyota чаще всего преступники угоняли Land Cruiser и Camry.

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Наибольшее число угонов зафиксировали в Московской области и Москве — 37,5% и 25% соответственно. Также Hyundai часто крали в Смоленской, Kia — в Свердловской, а Toyota — в Воронежской областях (по 12%).

Аналитики подчеркнули, что «вкусы» преступников по сравнению с прошлым годом не изменились — эти же марки были лидерами и в итоговом рейтинге за 2021 год.

Автоэксперт,Видео,Hyundai,Kia,Toyota,ВСК,
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