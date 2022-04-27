Названы самые угоняемые марки авто в России

Hyundai, Kia и Toyota оказались самыми угоняемыми марками автомобилей в России. Такие данные приводит «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков Страхового Дома ВСК.

В пресс-релизе организации отмечается, что в первом квартале 2022 года самой угоняемой маркой стала Hyundai. Kia и Toyota заняли второе и третье место соответственно.

Чаще всего среди Hyundai крали Santa Fe, Solaris и Creta. Среди Kia злоумышленники предпочитали Rio, Rio X-Line и Sportage, а среди Toyota чаще всего преступники угоняли Land Cruiser и Camry.

Наибольшее число угонов зафиксировали в Московской области и Москве — 37,5% и 25% соответственно. Также Hyundai часто крали в Смоленской, Kia — в Свердловской, а Toyota — в Воронежской областях (по 12%).