Друзья АвтоВАЗа: от Fiat до Renault

В конце апреля стало известно, что французская корпорация Renault рассматривает возможность продажи своей доли в АвтоВАЗе одному из китайских игроков рынка. Об этом ТАСС сообщил источник в государственных структурах.

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Компания "Лада авто холдинг", которая владеет 100% акций АвтоВАЗа, является совместным предприятием Ростеха и Renault. Французской компании принадлежит 68% АвтоВАЗа.

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На протяжении всей своей 56-летней истории отечественный автомобильный гигант сотрудничал с зарубежными производителями машин, отмечает журнал Авто.ру. Все началось с советско-итальянского партнерства. Затем АвтоВАЗ работал в симбиозе с немцами, американцами, японцами и французами. Вспомним основных партнеров российской компании.

Fiat

Решение о запуске в 1960-х совместного с итальянским автопроизводителем проекта на долгое время определило облик советских "Жигулей". Всенародная "копейка", до боли похожая на Fiat 124, впервые сошла с конвейера Волжского автозавода в 1970 году. Отечественным инженерам пришлось серьезно потрудиться, чтобы адаптировать нежную итальянскую модель под суровые реалии северной страны, включая одну из двух ее бед — дороги. В результате в исходник было внесено более 800 различных изменений. Однако труды были не напрасны, учитывая, что последний седан этого семейства был выпущен АвтоВАЗом только в 2012 году.

РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2101

Porsche

Остроносая переднеприводная "восьмерка", она же "Спутник" появилась на свет не без участия немецкого Porsche. Эта модель создавалась в сотрудничестве с инженерами из Штутгарта. В качестве консультантов выступили также сотрудники UTS — дочерней компании Fiat.

С участием европейских специалистов был спроектирован кузов, созданы новые двигатели и трансмиссии. Поведение машины на дороге тоже во многом определялось разработками зарубежных консультантов. Именно представители Porsche поработали с аэродинамикой "восьмерки", предложив ряд простых и одновременно хитрых решений — например, крышу с миниатюрным наростом прямо над багажной дверью. Такая конструкция эффективно работала на "загруз" задней оси.

Кстати, модель ВАЗ-2110, дебютировавшая в 1995 году, тоже обязана своей обтекаемостью специалистам Porsche.

РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2108

Peugeot

Французская компания Peugeot тоже успела поработать с АвтоВАЗом. Предметом сотрудничества, развернутого в конце 1990-х, стали дизельные моторы.

Модели, употребляющие этот вид топлива, присутствовали в линейке российского предприятия и раньше, но тираж их был весьма скромным. Речь идет о "Нивах" и "четверках" с 50 сильными моторами барнаульского производства. К числу недостатков этих машин относились и сами агрегаты ВАЗ-341 — они не отличались большой надежностью и отдачей. В этом плане 1,9-литровый дизель из Франции выглядел куда более перспективным.

Особая версия ВАЗ-21215 с импортной силовой установкой на тяжелом топливе появилась в 1999 году. Минус был в том, что 75 сильные двигатели Peugeot поставлялись в Россию в качестве давальческого сырья. Внедорожники, на которые устанавливались такие моторы, должны были экспортироваться. Их преимуществами были улучшенное качество сборки и богатое оснащение, а недостатком — недоступность на внутреннем рынке.

Reuters

General Motors

В начале нулевых на смену французским партнерам АвтоВАЗа пришли американцы. Сотрудничество с General Motors оказалось более плодотворным. На мощностях специально созданного совместного предприятия GM-АвтоВАЗ в Тольятти начался выпуск знаменитых внедорожников Chevrolet Niva.

Обратной стороной медали стало фактическое отчуждение автомобиля от российской компании: модель стала собственностью американской корпорации с привязкой к конкретному заводу, принадлежащему СП. Однако позже, в 2019 году АвтоВАЗ выкупил долю GM в партнерском предприятии, и на решетку модели вернулся логотип Lada. Завод, где делали Chevrolet Niva, а также перелицованные седаны Opel Astra G, был законсервирован в августе 2021 года.

РИА Новости. Автосалон Chevrolet Niva в Тамбове

Datsun

В 2014 году АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей марки Datsun. Это был один из первых и при этом весьма масштабных совместных проектов российской компании с франко-японским альянсом Renault-Nissan.

На заводе в Тольятти производились седаны и хэтчбеки on-DO и mi-DO, которые представляли собой перелицованные Lada Granta и Kalina соответственно. Автомобили под японским брендом делали специально для России и продавали только на местном рынке. При этом модели Datsun конкурировали со своими российскими донорами.

Однако весной 2020 года зарубежная компания объявила о намерении прекратить свою деятельность в РФ по причине пересмотра глобальной стратегии. В декабре того же года производство on-DO и mi-DO в Тольятти было прекращено.

Renault

С компанией Renault АвтоВАЗ познакомился еще задолго до создания в 2010 году совместного предприятия. Во второй половине 1960-х годов в Советском Союзе для борьбы с дефицитом автомобилей заложили завод в Ижевске, где сейчас производится Lada Vesta, а до этого делали модели Иж. Проектированием и техническим оснащением этого предприятия занималась именно Renault.