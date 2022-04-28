«Роликовый эффект»: песок и пыль на дорогах провоцируют ДТП

По заявлению специалистов, песок и пыль на автотрассах провоцируют дорожно-транспортные происшествия. При этом наблюдается так называемый «роликовый эффект».

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Российские учёные в своё время провели исследование, которое показало, что дорожный смёт на 80 процентов состоит из песка. Всё остальное это стертая резина, асфальт, микрочастички колодок тормозов, тяжелых металлов выхлопных газов, а также других автотранспортных отходов.

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Эксперты отмечают, что остатки асфальтной пескосоляной смеси могут повышать тормозной путь машины, создавая на трассе «роликовый эффект». В этом случае транспортное средство не может тормозить, так как скользит по песку. В свою очередь это приводит к увеличению числа ДТП. Ещё песок может «снимать» ЛКП и царапать авто, ускорять истирание поверхностей, принимая в учёт асфальт и резину.

Специалисты отмечают, что пылевые смеси можно относить ко второму классу потенциальной опасности для людей. Дело в том, что концентрация различных тяжелых металлов, имеющихся в её составе, в десятки раз превышает предельно допустимые значения.

Весной пылевые массы поднимаются в воздух и попадают в человеческие лёгкие. Это снижает иммунитет и становится причиной появления онкологических заболеваний. Уборка дорог по весне в среднем в десять раз дороже в сравнении с обработкой дорожных поверхностей зимой. Для экономии бюджета и сохранения здоровья населения, используются специальные обеспыливатели, снижающие летучесть пыли, а также повышающие эффективность уборки смёта.

Составы на основе разных хлоридных соединений обеспечивают увлажнение дорожной пыли и более эффективную борьбу с ней. В итоге она не подымается клубами.

Обеспыливатели хороши тем, что они могут применяться даже при плохих погодных условиях, не позволяющих проводить уборку дорожных поверхностей при помощи пылесоса и воды. Благодаря этому, многократно уменьшается время воздействия токсичных пылевых масс на людей и их здоровье.

В завершении стоит отметить, что во время езды по плохим дорогам, лучше закрывать окна, чтобы пыль не попадала в салон транспортного средства и пользоваться кондиционером.