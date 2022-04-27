Обновленный Hyundai Ioniq 5 в версии N испытывают на Северной петле

Hyundai Ioniq 5 уже получил награду «Всемирный автомобиль года 2021» среди некоторых других, но корейский автопроизводитель считает, что может сделать с ним больше, представив высококлассную спецификацию.

Фото: globallookpress globallookpress

Тестовый автомобиль, замеченный на Нюрбургринге в эти выходные, был одет в маскировочную пленку с девизом. Hyundai использует ее для своей спортивной линейки N.

Тем не менее, автомобиль еще не объявлен, и нет никаких гарантий, что он будет называться Ioniq 5 N. По сравнению со стандартным автомобилем предполагаемая версия N имеет более крупные колеса, низкопрофильные шины и увеличенный дорожный просвет.