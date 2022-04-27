Обновленный Hyundai Ioniq 5 в версии N испытывают на Северной петле

Hyundai Ioniq 5 уже получил награду «Всемирный автомобиль года 2021» среди некоторых других, но корейский автопроизводитель считает, что может сделать с ним больше, представив высококлассную спецификацию.
Тестовый автомобиль, замеченный на Нюрбургринге в эти выходные, был одет в маскировочную пленку с девизом. Hyundai использует ее для своей спортивной линейки N.
Тем не менее, автомобиль еще не объявлен, и нет никаких гарантий, что он будет называться Ioniq 5 N. По сравнению со стандартным автомобилем предполагаемая версия N имеет более крупные колеса, низкопрофильные шины и увеличенный дорожный просвет.
Мы не удивимся, увидев, что он также имеет более агрессивный обвес. Внутренние дополнения, вероятно, будут включать спортивные сиденья и рулевое колесо. Стандартный Ioniq 5 имеет мощность 325 л.с. и крутящий момент 605 Нм.