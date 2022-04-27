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1 час назад

На заводе Renault в Москве могут начать выпускать автомобили Lada

Южный автомобиль

Как сообщает журнал «За рулем» производство автомобилей Renault Arkana, Duster и Kaptur будет остановлено в России.

На заводе Renault в Москве могут начать выпускать автомобили Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это связано с тем, что компания Renault в ближайшее время передаст свою долю АвтоВАЗа госкорпорации «Ростех» или ФГУП НАМИ, а московский завод Renault будет передан в управление правительству Москвы.

Скорее всего, кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur какое-то время не будут производиться в России. Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на московском заводе Renault будут выпускаться другие автомобили, возможно, это будут модели марки Lada.

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