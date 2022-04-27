На заводе Renault в Москве могут начать выпускать автомобили Lada

Как сообщает журнал «За рулем» производство автомобилей Renault Arkana, Duster и Kaptur будет остановлено в России.
Это связано с тем, что компания Renault в ближайшее время передаст свою долю АвтоВАЗа госкорпорации «Ростех» или ФГУП НАМИ, а московский завод Renault будет передан в управление правительству Москвы.
Скорее всего, кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur какое-то время не будут производиться в России. Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на московском заводе Renault будут выпускаться другие автомобили, возможно, это будут модели марки Lada.