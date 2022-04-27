На заводе Renault в Москве могут начать выпускать автомобили Lada

Как сообщает журнал «За рулем» производство автомобилей Renault Arkana, Duster и Kaptur будет остановлено в России.

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Это связано с тем, что компания Renault в ближайшее время передаст свою долю АвтоВАЗа госкорпорации «Ростех» или ФГУП НАМИ, а московский завод Renault будет передан в управление правительству Москвы.