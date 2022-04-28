Стоит ли заниматься шумоизоляцией шин

Многие водители согласятся с тем, что кроме ветра и работы двигателя раздражающим звуком в салоне становится так называемый свист автомобильных шин, который действительно может раздражать, доставляя негативные эмоции длительное время.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС

Важно обратить внимание на то, что такой звук может быть самым разным, поэтому при осуществлении движения в различной местности он явно меняется, доставляя максимум дискомфорта и неприятного чувства.

Видео дня

Для водителей, которым такой звук кажется максимально некомфортным, придуман необычный способ борьбы с ним, который называется шумоизоляция покрышек. Она позволяет решить массу проблем и быстро, а главное, максимально качественно решить проблему. Проводится такая шумоизоляция резины с помощью специального пенного наполнителя. Он на сегодняшний день, дает возможность до минимального уровня сократить шум, исходящих из покрышек.

Специалисты шинных мастерских, которые чаще других водителей, прибегают к такой технологии, отмечая, что она совершенно не сказывается негативным образом на технических параметрах и работе покрышек. Так, звукопоглощающий материал в колесах не накладывает отпечатка на развитии скоростных параметров и так далее. Кроме того, это негативно не сказывается на монтаже и хранении шин, что тоже очень важно учитывать. Использовать такой материал можно при любой погоде, что действительно позволяет упростить процесс хранения, сделав его максимально качественным.

Тесты, которые проводятся после использования данного материала, подтверждают, что работа шин становится значительно тише. Действительно, не возникает никаких негативных последствий и моментов, которые могли бы раздражать водителей и пассажиров. Однако, при движении по загородным трассам и бездорожью, покрышки все равно слишком сильно слышно, поэтому говорить о том, что такой метод является стопроцентным вариантом избавления от шума, просто бессмысленно.

Главным моментом, на который нужно обратить внимание, становится цена. Как показывает практика, эксплуатация колес с такой резиной, увеличивает их стоимость минимум на 20%, что действительно является ощутимой тратой для большинства водителей, подталкивая их к отказу от шумоизоляции колес. Более того, некоторые не верят, что это безопасный метод, поэтому стараются просто привыкнуть к исходящему от колес шуму, не обращая на него внимания на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля.