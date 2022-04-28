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2 часа назад

Когда можно ездить по тротуару

Российская Газета

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о том, когда можно ездить по тротуару. Так, на вполне законных основаниях такое движение разрешено машинам дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, автомобилям, подвозящим грузы к предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у тротуаров и пешеходных дорожек (но только по кратчайшему пути и при отсутствии других возможностей подъезда).

Когда можно ездить по тротуару
Фото: Евгений Одиноков/ РИА НовостиЕвгений Одиноков/ РИА Новости

Кроме того, разрешен проезд машин по тротуару до ближайшей парковки, если иного пути нет (часто встречается на пешеходных улицах). П. 9.9 ПДД.

"Поэтому если вы видите грузовик, который разгружает на тротуаре продукты в ближайший магазин - это не значит, что он нарушитель. Наоборот, он делает это на законных основаниях.

Кстати, из-за этого возникают множество необоснованных штрафов через программу Помощник Москвы. Простые москвичи (обычно пешеходы) не в курсе тонкостей Правил дорожного движения, поэтому любят бегать с приложением по тротуару в поисках "нарушителя". А водителю потом приходится обжаловать несправедливый и в буквальном смысле незаконный штраф.

Во всех иных случаях за езду по тротуару - штраф 2000 рублей (12.15.2 КоАП)", - отмечает эксперт.

Автоэксперт,Александр Шумский,
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