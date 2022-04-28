Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о том, когда можно ездить по тротуару. Так, на вполне законных основаниях такое движение разрешено машинам дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, автомобилям, подвозящим грузы к предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у тротуаров и пешеходных дорожек (но только по кратчайшему пути и при отсутствии других возможностей подъезда).

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Евгений Одиноков/ РИА Новости

Кроме того, разрешен проезд машин по тротуару до ближайшей парковки, если иного пути нет (часто встречается на пешеходных улицах). П. 9.9 ПДД.

"Поэтому если вы видите грузовик, который разгружает на тротуаре продукты в ближайший магазин - это не значит, что он нарушитель. Наоборот, он делает это на законных основаниях.

Кстати, из-за этого возникают множество необоснованных штрафов через программу Помощник Москвы. Простые москвичи (обычно пешеходы) не в курсе тонкостей Правил дорожного движения, поэтому любят бегать с приложением по тротуару в поисках "нарушителя". А водителю потом приходится обжаловать несправедливый и в буквальном смысле незаконный штраф.