Авто по цене смартфона: стоит ли покупать Daewoo Nexia?

Новые иномарки в современных условиях мало кого удивляют. Другое дело - когда трудно найти транспортное средство данного класса в бюджетной категории. Продукция АвтоВАЗа улучшается в качестве, но все еще не удовлетворяет запросы граждан в полной мере. На рынке она активно конкурирует с корейскими и китайскими моделями, но в абсолютных цифрах иномарок продается гораздо больше. Такое положение отмечалось не всегда, еще несколько десятилетий назад граждане России приобретали либо отечественные машины, либо подержанные иномарки.

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Первый автомобиль зарубежного производства, который в России продавался крупным тиражом - Daewoo Nexia. Именно его покупали в новом состоянии. Модель не выступала в качестве эталона дизайна или технического оснащения, но носила статус иномарки. Кроме того, в сравнении с продукцией АвтоВАЗа, это был транспорт с повышенным уровнем комфорта. Для того времени автомобиль имел приличные технические параметры. Но стоит ли рассматривать данную модель для приобретения на вторичном рынке сейчас?

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Напомним, что в основе автомобиля лежит модель Opel Kadet 1980 годов выпуска. Корейцы существенно поработали над технической частью данного автомобиля. В России он продавался в период с 1996 по 2013 год. В самом начале транспортные средства данной модели собирались на производственной площадке под Ростовом. В 2008 году производитель провел рестайлинг, поменял оформление кузова, салона. Кроме того, в оснащении предусмотрели более современный двигатель, который устанавливался и в Chevrolet Cruze.

Главное преимущество данного автомобиля - его низкая стоимость на вторичном рынке. Найти хорошие образцы можно по цене 150 000 – 170 000 рублей. Еще один плюс - вместительный багажник. В салоне не так много места, особенно на заднем ряду. По современным стандартам данное транспортное средство бедно оснащено. Среди опций можно отметить электропривод стеклоподъемников, ГУР, кондиционер и электрический подогрев зеркал.

После проведенного рестайлинга, автомобиль предлагался с 8-клапанным мотором, рабочий объем которого составлял 1.5 литра, а производительность 80 л.с. Это неплохой агрегат, но он часто может досаждать автомобилиста мелкими неисправностями. Ремень ГРМ служит, в среднем, 40 000 км пробега. Более мощный двигатель имеет объем 1.6 литра, а отдачу 109 л.с. Он обеспечивает хорошую динамику во время эксплуатации. Среди недостатков можно отметить течь масла из-под прокладок, оно может накапливаться и в свечных колодцах.

Для рынка России Daewoo Nexia предлагались только с МКПП. Она имеет архаичную конструкцию, но не отличается долговечностью. Как правило, ремонт требуется уже на пробеге 150 000 км. Подвеска достаточно простая, но надежная - выдерживает передвижение по плохим дорогам. Коррозийная стойкость у данного автомобиля низкая, но после рестайлинга производитель сумел улучшить ситуацию.