Что такое электронный ПТС на автомобиль, и что с ним не так

С 1 ноября 2020 года на все новые автомобили в российских салонах в обязательном порядке оформляется электронный, а не бумажный паспорт технического средства (ЭПТС). При желании этот виртуальный документ можно получить и на подержанное авто, но это требование необязательное, сообщается на портале "Госуслуги".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Электронные ПТС выдавались в России и раньше, с 2018 года. Но тогда это был лишь пилотный проект. Владельцы новых машин получали такие документы в добровольном порядке.

Видео дня

Проверить ЭПТС можно, например, на сайте "Системы Электронных Паспортов". Для этого необходимо ввести там номер документа или VIN. Информация о статусе паспорта поступает из баз всех государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Перейти с бумажных ПТС на электронные было решено для того, чтобы обеспечить свободное обращение автомобилей на территории Таможенного союза. Вторая цель нововведения — гарантировать прозрачность истории ТС и избавить вторичный рынок от мошенников. Однако многие автомобилисты до сих пор относятся к таким виртуальным документам с недоверием. Существует мнение, что на деле ЭПТС усложняет процесс перепродажи машин, пишет "Автовзгляд".

Как отмечает издание, помимо статуса ЭПТС (действующий, незавершенный, погашенный, аннулированный или утилизированный) можно бесплатно проверить авто на наличие каких-либо ограничений, а также узнать, какое было последнее зарегистрированное действие с ним. Однако в открытом доступе отсутствуют какие-либо сведения о самой машине (марка, модель), о ее владельцах и выданных дубликатах документов.

Более подробная информация о машине доступна по платной подписке, но данных о собственниках там может все равно не оказаться. Как объяснил гендиректор АО "Электронный паспорт" Илья Минкин, закон не обязывает вносить такие сведения, поэтому отследить цепочку владельцев порой бывает невозможно.

С проверкой информации в базах других государств-участников ЕАЭС тоже не все гладко. Должным образом система электронных паспортов работает только в Российской Федерации. Например, в Белоруссии ЭПТС выдаются не на все модели, а Армения еще только начинает свое участие в проекте. В результате в ряде случаев водителям приходится оформлять электронные документы на машины, которые ввозятся в Евразийский экономический союз, самостоятельно в уполномоченных организациях на территории России.

Сложности возникают и у сотрудников ГИБДД. За прошедшие с момента запуска проекта четыре года не все они освоили систему. У многих гаишников и сейчас возникают вопросы, как работать с электронными ПТС.

Однако же в АО "Электронный паспорт" утверждают, что никаких проблем с ввезенной машиной быть не должно, если ЭПТС на нее заполнен, и в России уплачен утилизационный сбор. В компании также заверили, что все недочеты, связанные с оформлением электронных документов в других странах, будут устранены в течение года. Кроме того, возможно, что через некоторое время в ЭПТС будут вносить отметки о банковских ограничениях на автомобиль.

Летом 2022 года "Электронный паспорт" представит два новых сервиса, которые должны упростить процедуру купли-продажи подержанных авто. Первый позволит заключать виртуальные договоры, а второй — прикреплять к таким соглашениям файлы с виртуальным осмотром машины.