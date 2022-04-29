Что должно быть в автомобильной аптечке в 2022 году

Автомобильная аптечка нужна для того, чтобы в случае ДТП оказать первую помощь пострадавшим до того, как придут медики. Формировать ее нужно соответственно требованиям Минздрава РФ. Что входит в набор, где его купить и сколько он стоит, узнаете из нашего материала.
Перевозить дорожную аптечку нужно во всех ТС, кроме квадроциклов, мотоциклов и мопедов без коляски, то есть в легковых и грузовых авто, автобусах, трамваях, колесных тракторах и проч. Если в транспорте больше восьми кресел, комплектовать ее, по ГОСТу, нужно тремя аптечками. То же самое касается автобусов со «стоячими» местами.
Располагать аптечку в легковых авто лучше в салоне – там, где до нее легче добраться. Это может быть бардачок или, если позволяют габариты, карман водительской двери, полка под задним стеклом. Класть набор под «пилотское» сиденье не рекомендуется: во время ДТП доступ к ней может заблокироваться.
В пассажирских ТС аптечки хранятся на видном месте и сопровождаются значком «красный крест на белом фоне». В специальных машинах меднаборы размещают в соответствии с отраслевыми стандартами.
Водители со стажем помнят, что до 2010 года они были обязаны возить с собой аспирин, анальгин, нашатырный спирт, валидол, «зеленку», активированный уголь…
Из-за перепадов температур и тряски стеклянные бутыльки часто протекали, наполняя салон специфическими запахами. Срок годности у многих препаратов истекал быстро, чем пользовались сотрудники ГАИ: если что-то из состава автомобильной аптечки было просрочено, водителю выписывали штраф.
В 2010 году Минздрав сильно сократил состав автомобильной аптечки первой помощи. В прошлое ушли шесть видов бинтов и бесчисленное множество лейкопластырей. Но главным отличием дорожной аптечки стало отсутствие лекарственных препаратов.
1 января 2021 года вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения №1080н. Действовать он будет до 1 января 2027 года. То есть собирать аптечку в 2022 году нужно согласно требованиям нового документа.
Ниже вы можете скачать приказ Минздрава №1080н с требованиями к комплектации автомобильной аптечки.
Собирая аптечку в машину, вы можете включить и другие медицинские изделия, даже ранее убранные из списка. Ныне действующий приказ этого не запрещает.
Не будут лишними дезинфицирующие средства – йод и перекись водорода, мазь от ожогов («Пантенол», «Спасатель», «Банеоцин»), а также жаропонижающие и антигистаминные препараты. В холодное время года может пригодиться термоодеяло или накидка, а в жаркое – репелленты и средства, смягчающие кожу после солнечных ожогов.
Нельзя комплектовать аптечку взрывчатыми (нитроглицерин), наркотическими и психотропными веществами.
Готовый набор можно приобрести в любой торговой точке: на АЗС, в аптеке, автомагазине и проч., – либо заказать в интернет-магазине или на маркет-плейсе. Цены на водительские аптечки стартуют в среднем с 300 рублей. При покупке смотрите на состав и срок годности меднабора.
Если аптечка уже имеется, а изготовили ее до 1 января 2021 года, ее разрешено использовать до 31 декабря 2024 года, даже если состав не отвечает новым требованиям.
При желании можно собрать набор самостоятельно, опираясь на перечень, приведенный в приказе №1080н.
В соответствии со ст. 7.7 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС», наличие аптечки в ТС является обязательным. При ее отсутствии, согласно ст. 12.5.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, сотрудник ГИБДД имеет право вынести водителю административное предупреждение или наложить штраф в размере 500 рублей. Такое же наказание полагается за неполную комплектацию или истекший срок годности аптечки. В течение 20 дней вы можете погасить штраф со скидкой 50%.
Если вас попросят предъявить аптечку, вы можете отказать в этом сотруднику ГИБДД, опираясь на п. 2.1.1 Постановления правительства «О правилах дорожного движения» №1090, это незаконное требование. Осмотр и досмотр машины инспектор может проводить лишь при наличии оснований. Подозрение на отсутствие аптечки в список законных оснований не входит.