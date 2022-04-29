Автомобильная аптечка нужна для того, чтобы в случае ДТП оказать первую помощь пострадавшим до того, как придут медики. Формировать ее нужно соответственно требованиям Минздрава РФ. Что входит в набор, где его купить и сколько он стоит, узнаете из нашего материала.

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В каких транспортных средствах должна быть автомобильная аптечка

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Перевозить дорожную аптечку нужно во всех ТС, кроме квадроциклов, мотоциклов и мопедов без коляски, то есть в легковых и грузовых авто, автобусах, трамваях, колесных тракторах и проч. Если в транспорте больше восьми кресел, комплектовать ее, по ГОСТу, нужно тремя аптечками. То же самое касается автобусов со «стоячими» местами.

Располагать аптечку в легковых авто лучше в салоне – там, где до нее легче добраться. Это может быть бардачок или, если позволяют габариты, карман водительской двери, полка под задним стеклом. Класть набор под «пилотское» сиденье не рекомендуется: во время ДТП доступ к ней может заблокироваться.

В пассажирских ТС аптечки хранятся на видном месте и сопровождаются значком «красный крест на белом фоне». В специальных машинах меднаборы размещают в соответствии с отраслевыми стандартами.

Что должно быть в автомобильной аптечке в 2022 году

Водители со стажем помнят, что до 2010 года они были обязаны возить с собой аспирин, анальгин, нашатырный спирт, валидол, «зеленку», активированный уголь…

Из-за перепадов температур и тряски стеклянные бутыльки часто протекали, наполняя салон специфическими запахами. Срок годности у многих препаратов истекал быстро, чем пользовались сотрудники ГАИ: если что-то из состава автомобильной аптечки было просрочено, водителю выписывали штраф.

В 2010 году Минздрав сильно сократил состав автомобильной аптечки первой помощи. В прошлое ушли шесть видов бинтов и бесчисленное множество лейкопластырей. Но главным отличием дорожной аптечки стало отсутствие лекарственных препаратов.

1 января 2021 года вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения №1080н. Действовать он будет до 1 января 2027 года. То есть собирать аптечку в 2022 году нужно согласно требованиям нового документа.

две медицинских нестерильных одноразовых маски;

две пары медицинских нестерильных перчаток размером не меньше М;

две упаковки марлевых стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 см (размер №10);

один кровоостанавливающий жгут;

устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»;

четыре марлевых бинта размером не менее 5 м х 10 см;

три марлевых бинта размером не менее 7 м х 14 см;

один фиксирующий рулонный лейкопластырь размером не менее 2 х 500 см. В 2022 году в состав дорожной аптечки должны входить:

одни ножницы;

инструкция по оказанию первой помощи;

футляр. Среди прочих средств в составе автомобильной аптечки должны находиться:

Ниже вы можете скачать приказ Минздрава №1080н с требованиями к комплектации автомобильной аптечки.

Что не регламентировано, но может пригодиться в дорожной аптечке

Собирая аптечку в машину, вы можете включить и другие медицинские изделия, даже ранее убранные из списка. Ныне действующий приказ этого не запрещает.

Холодным компрессом или гипотермическим (охлаждающим) пакетом. Поможет при ушибах, переломах и кровотечениях.

Раствором для промывания глаз. Пригодится для удаления посторонних предметов из глаз.

Обезболивающими. Чтобы острая боль не затруднила вождение, в автомобильную аптечку можно добавить «Найз» или «Ибупрофен». Дополнить аптечку для машины можно:

Не будут лишними дезинфицирующие средства – йод и перекись водорода, мазь от ожогов («Пантенол», «Спасатель», «Банеоцин»), а также жаропонижающие и антигистаминные препараты. В холодное время года может пригодиться термоодеяло или накидка, а в жаркое – репелленты и средства, смягчающие кожу после солнечных ожогов.

Нельзя комплектовать аптечку взрывчатыми (нитроглицерин), наркотическими и психотропными веществами.

Где купить автомобильную аптечку первой помощи

Готовый набор можно приобрести в любой торговой точке: на АЗС, в аптеке, автомагазине и проч., – либо заказать в интернет-магазине или на маркет-плейсе. Цены на водительские аптечки стартуют в среднем с 300 рублей. При покупке смотрите на состав и срок годности меднабора.

Если аптечка уже имеется, а изготовили ее до 1 января 2021 года, ее разрешено использовать до 31 декабря 2024 года, даже если состав не отвечает новым требованиям.

При желании можно собрать набор самостоятельно, опираясь на перечень, приведенный в приказе №1080н.

Что будет за отсутствие аптечки в машине

если вы сами ему признаетесь;

в ходе осмотра авто;

в ходе досмотра авто. Узнать об отсутствии или истечении срока годности аптечки инспектор может в трех случаях: