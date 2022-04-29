Tesla Model 3 стал самым популярным автомобилем в Европе

Американский электрокар Tesla Model 3 стал самым популярным автомобилем на европейском рынке по итогам марта, говорится в отчете исследовательской компании JATO Dynamics. Так, в марте 2022 года в Европе было продано 23 013 новых Tesla Model 3, что на 3% меньше, чем год назад. На втором месте находится хетчбэк Peugeot 208, который приобрели 21 026 европейцев (-17%). Третье место рейтинга досталось Tesla Model Y. Дилеры марки реализовали 18 968 машин. В пятерку лидеров вошли Volkswagen Golf (16 786 ед.; -36%) и Dacia Sandero (16 778 ед.; +12%) Всего в марте 2022 года в Европе было продано 1 116 419 новых автомобилей, что на 19% меньше, чем годом ранее. Отчет JATO Dynamics составлен на основании статистики продаж машин в 27 странах EC. Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года на российском рынке начнутся продажи автомобилей китайского бренда WOLV.