Кроссовер Chery и Huawei оказался трехмоторным гибридом

Компания Chery поделилась новой информацией о своем совместном проекте с Huawei, стильном кроссовере Dasheng, который будет продаваться в Китае под суббрендом Jetour. На этот раз марка раскрыла спецификации новинки, включая мощную трехмоторную гибридную версию, а заодно показала салон с 15,6-дюймовым безрамочным планшетом. Дизайн и техническая начинка — собственная разработка Chery, а IT-гигант Huawei отвечал за разработку всей бортовой электроники.

Фото: © Jetour © Jetour

Фотографии интерьера опубликованы впервые. Центральное место на передней панели занимает огромный горизонтально ориентированный планшет без рамок, диагональ которого составляет 15,6 дюйма. Еще один экран расположен перед водителем, его диагональ равна восьми дюймам — на него выводится скорость и другие показания приборов. Также уже в базовом исполнении Jetour Dasheng оборудован проекционным дисплеем с дополненной реальностью.

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У кроссовера есть и другие особенности. Например, сенсорные экраны управления климатом вынесены на двери, а для переднего пассажира предусмотрена выдвижная подставка для ног. Заявлено и бесконтактное открывание дверей при помощи смартфона и технологии Near field communication (NFC). В числе прочего оснащения — адаптивный круиз-контроль, а позже Huawei внедрит автопилот третьего уровня по шкале SAE, который позволяет убирать руки с руля.

Jetour

Jetour

Что же касается начинки, то моторы Dasheng знакомы по другим моделям Chery. Так, базовым двигателем стал 1,5-литровый наддувный агрегат мощностью 156 лошадиных сил, который сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с «роботом» с двумя сцеплениями. Альтернативной служит «турбочетверка» объемом 1,6 литра, развивающая 197 лошадиных сил, которая работает в тандеме с преселективным «роботом». Привод у обеих версий только передний.

На вершине гаммы расположился полноприводный гибрид с установкой Kunpeng DHT, состоящая из турбодвигателя 1.5 и двух электромоторов, которые суммарно выдают 326 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 19,27 киловатт-часа, так что такой автомобиль может проехать на одной только электроэнергии внушительные для гибрида 100 километров. При комбинированной работе ДВС и электромоторов расход топлива составляет всего 1 литр на 100 километров.