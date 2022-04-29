Эксперт: большая часть автобрендов останется в России

Накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о том, что автоконцерны должны будут принять решение о том, оставляют ли они производство в стране, в течение мая. Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto уверен, что многие компании останутся в России.

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"Решение импортные бренды должны принять в течение мая, на мой взгляд, большинство из них не захочет потерять выстроенные годами взаимовыгодные отношения, логистические цепочки, сети дилерских центров.

Поставки новых автомобилей в Россию не прекратят и китайские автопроизводители, более того, в отличие от корейских моделей, среди ассортимента из КНР дефицита нет. Их автомобили набирают популярность у россиян за счет хорошего соотношения цены и качества, а также за высокое техническое оснащение.

В связи с этим, пока другие бренды останавливают поставки своих авто в Россию по различным причинам, Китай наращивает долю присутствия в нашей стране - в 2022 году на территории РФ должны появиться такие новинки, как Haval Dargo, Chery Omoda 5 и другие модели.