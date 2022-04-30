Новые правила ГИБДД в 2022 году: что изменилось для водителей

В 2022 году для российских водителей стали действовать некоторые новые правила. Например, изменения коснулись прохождения техосмотра. Эта процедура не является обязательной, но в некоторых случаях ее все равно придется проходить. Изменения также коснулись обжалования штрафов. Теперь это можно сделать онлайн. Расскажем обо всем более подробно.

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Техосмотр

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В декабре 2021 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене обязательного техосмотра для частных автомобилей. Однако из общего правила есть исключения. Без диагностической карты, которая подтверждает исправность машины, невозможно перерегистрировать транспортное средство старше четырех лет на нового владельца, пишет Autonews. Этот документ также обязателен для водителей такси, автобусов и грузовиков.

Кроме того, диагностическая карта нужна в случае, если произошло внесение изменений в конструкцию автомобиля или был заменен основной компонент ТС.

За отсутствие техосмотра в указанных выше случаях сотрудники ГИБДД могут выписать штраф в размере 2000 рублей. Такое наказание может быть назначено собственникам транспортных средств. При этом за отсутствие техосмотра частного автомобиля штрафовать не будут.

Обжалование штрафов онлайн

С осени 2021 года водители могут обжаловать штраф, который им выписали сотрудники ГИБДД, через интернет. Теперь об этой возможности знают больше автомобилистов, и ею будут пользоваться все чаще. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале "Госуслуги". Таким способом водители смогут обратиться в подразделение ГИБДД или даже в суд, если там есть технические возможности, чтобы принять заявление.

Штрафы ГИБДД передадут местным властям

С июня 2022 года водителей ждут и другие изменения. Планируется, что к этому сроку будет готова законодательная база, которая позволит передать местным властям часть полномочий ГИБДД по рассмотрению административных дел о нарушениях ПДД. То есть некоторые штрафы, которые раньше выписывали сотрудники ГИБДД, теперь будут назначать госслужащие на местах. Причина нововведения в том, что в ГИБДД не успевают обрабатывать все автоматические фиксации нарушений правил дорожного движения. При этом ожидается, что количество таких фиксаций будет только увеличиваться.

Планируется, что сотрудники ГИБДД, которых частично разгрузят от рутины, смогут уделять больше времени работе на дорогах, так что вероятность встречи с ними для водителей только возрастет.

Электронные СТС

Минцифры и МВД признали успешным эксперимент с использованием электронных свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) вместо бумажных, который проводился в 2021 году. Тестирование будет продолжаться, сколько именно — неизвестно.

Электронные СТС можно предъявлять гаишникам в виде QR-кода. Однако бумажный документ все равно лучше возить с собой вплоть до того момента, когда в ПДД будут внесены соответствующие изменения, подчеркнули в Минцифры.

Как пояснили в МВД, электронные СТС удобны в случаях, когда в семье есть один автомобиль, а водителей несколько. Теперь им не нужно каждый раз передавать другу бумажные документы на транспортное средство.

Народное приложение для фиксации нарушений

Планируется, что за управление транспортным средством с нарушением ПДД будут штрафовать на основании фотографий и видео, сделанных с помощью специального приложения. В октябре 2021 года президент Владимир Путин поручил внедрить такие изменения. Планируется, что они вступят в силу с июня 2022 года.

Новый сервис планируется назвать "Народный инспектор". Для того, чтобы его использование стало возможным, необходимо принять поправки в законодательство, которые позволят избежать проблем с позицией Верховного суда о требованиях к автоматическим средствам фиксации нарушений. Штрафы на основании данных из приложения будут выписываться без составления протокола.

Наказание за опасное вождение

С января 2022 года в России введена уголовная ответственность для автомобилистов, которые ранее уже были лишены водительских прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час, а теперь совершают такое правонарушение повторно. В соответствии со статьей 264-2 УК, таким нарушителям может быть назначен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, лишение свободы на срок до двух лет. Дополнительным наказанием за опасное вождение может стать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Водители могут быть привлечены к уголовной ответственности, если их нарушение зафиксируют сотрудники ГИБДД, а не камера, пишет drive2.ru.

Новые правила медосмотра

Согласно новым правилам прохождения медосмотра, в 2022 году автомобилисты могут быть направлены на дополнительные анализы для выявления алкоголя и наркотиков в случае, если им возвращают ранее конфискованные водительские права, а также при выявлении наркологом признаков алкогольной или наркотической зависимости. Существует перечень таких признаков, в который, в частности, входят сонливость, заторможенность или возбуждение; сухость кожных покровов и слизистых оболочек, замедление или ускорения темпа мышления.

ОСАГО

С января 2022 года Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Теперь страховщики могут еще больше снижать тарифы хорошо зарекомендовавшим себя водителям и увеличивать стоимость полиса для тех, кто на плохом счету.

Помимо этого, при возникновении спорной ситуации со страховой компанией по ОСАГО можно обратиться к финансовому омбудсмену для досудебного урегулирования. Это можно сделать, если у вас есть учетная запись на портале "Госуслуги".