Эксперты спрогнозировали падение цен на подержанные авто

«Некоторое россияне выбирали автомобили или классом ниже, или большего возраста. В итоге частные продавцы и дилеры стали охотнее раздавать скидки. Так, в первые недели апреля на автомобильных классифайдах цены упали на 10–12 %» – говорится в сообщении портала.

В настоящее время все официальные дилеры стали продавать автомобили с пробегом. Также из-за роста безработицы количество перекупщиков на рынке увеличилось до 220 тысяч человек, в 2021 году их число не превышало 170 тысяч.

Эти факторы повлияют на ужесточение конкуренции, в результате которой частные продавцы и юридические лица будут вынуждены снижать свою доходность. В марте-апреле 2022 года у официальных дилеров этот показатель составлял около 25–30 %. По мнению аналитиков портала «АвтоВзгляд», это приведет к падению цен на автомобили, однако точный прогноз можно будет сделать позже.