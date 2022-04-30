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1 час назад

Эксперты спрогнозировали падение цен на подержанные авто

РИА "ФедералПресс"

В апреле ситуация на российском рынке автомобилей перестала быть критичной. Портал «АвтоВзгляд» спрогнозировал, когда цены на подержанные автомобили начнут падать.

Эксперты спрогнозировали падение цен на подержанные авто
Фото: ФедералПресс / Евгений ПоторочинФедералПресс / Евгений Поторочин

«Некоторое россияне выбирали автомобили или классом ниже, или большего возраста. В итоге частные продавцы и дилеры стали охотнее раздавать скидки. Так, в первые недели апреля на автомобильных классифайдах цены упали на 10–12 %» – говорится в сообщении портала.

В настоящее время все официальные дилеры стали продавать автомобили с пробегом. Также из-за роста безработицы количество перекупщиков на рынке увеличилось до 220 тысяч человек, в 2021 году их число не превышало 170 тысяч.

Эти факторы повлияют на ужесточение конкуренции, в результате которой частные продавцы и юридические лица будут вынуждены снижать свою доходность. В марте-апреле 2022 года у официальных дилеров этот показатель составлял около 25–30 %. По мнению аналитиков портала «АвтоВзгляд», это приведет к падению цен на автомобили, однако точный прогноз можно будет сделать позже.

Автоэксперт,
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