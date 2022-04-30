Что делать, чтобы не столкнуться на дороге с лосём?

Отечественные автолюбители всё чаще начали сталкиваться на автотрассах с такими лесными жителями, как лоси. В данном случае могут страдать кроме животных ещё и автомобилисты. Эксперты решили разобраться, как себя правильно вести на автодорогах, чтоб исключить такие опасные аварии.

Во многих случаях, при столкновении с лосями, животные погибают, водитель и пассажиры получают серьёзные увечья, а транспортные средства разбиваются. Вследствие того, что по закону представители животного мира принадлежат непосредственно государству, водителю, сбившему лося, придётся выплатить штраф в размере от 50 000 руб. за каждую особь убитого животного.

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Чаще всего лоси выбегают на трассу внезапно. Поэтому автомобилисты просто не успевают совершить своевременное торможение. По заявлению экспертов, лоси считаются самыми опасным представителями животного мира для автомобилистов, по причине их частых внезапных появлений на автодорогах. Ещё это связано с их большими габаритами. Так, вес взрослой особи может достигать полутоны. При этом такое животное имеет довольно длинные ноги.

В случае столкновения, лосиное тело падает непосредственно на автомобиль, разбивая при этом ветровое стекло, а также сминая автомобильную крышу. Часто эти животные выбегают на трассы в мае. В данный период времени самки рожают лосят, а годовалых особей отгоняют от себя. По этой причине они начинают часто самостоятельно по неопытности выбегать на дороги, по которым ездят авто.

В ночное время водителям на участках дорог, где могут появиться эти животные, лучше максимально уменьшать скорость езды. В случае появлении на трассе лося, следует сразу остановиться, включив аварийный сигнал, предупредив тем самым других автомобилистов. Потом нужно дождаться, чтобы животное ушло в лес.

Не следует сигналить лосю, так как он может неадекватно среагировать на громкий звук. Если лось остановился на дороге, нужно свернуть на обочину, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Встречным авто в этом случае нужно давать знак огнями.

Если дикое животное выскочило внезапно перед машиной на дорогу, нужно постараться резко уйти от удара. Лучше, чтобы автомобиль улетел на обочину, чем 500-килограммовая туша влетела в лобовое стекло.

Авто следует выворачивать в заднюю часть лося. Траектория движения рассчитывается, предполагая, что животное успеет рвануться вперед, а автомобилист сможет проскочить.

В случае неизбежного столкновения, следует всем телом прижиматься к стойке авто, которая поможет спасти жизнь, если лось влетит в «лобовуху». В случае столкновения с четвероногим представителем леса, следует об этом сразу сообщить в ГИБДД, которая в итоге вызовет охотинспекцию.