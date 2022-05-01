Nissan Patrol в «заряженной» модификации получил обновление

Фирмой Nissan в 2021 году был анонсирован дебют последней внедорожной модификации Patrol на отечественном авторынке. Однако по причине введения санкций против РФ, появление японского авто может быть отложено.

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Nissan начала проектировать Patrol новой генерации. Японский внедорожник должен появиться на авторынке не раньше 2025 г. Рассматривая вопрос технической части новинки, стоит отметить, что скорее всего компания начнет работы по снижению объёмов устанавливаемых моторов.

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После смены генераций, Patrol должен лишиться 8-цилиндровой силовой установки. На её место должны поставить мотор V6. При этом максимальная мощность двигателя останется прежней. Этого могут достигнуть благодаря внедрению турбонаддува.

Будущая версия Patrol, согласно некоторым слухам, должна получить 3,5-литровый двигатель V6 с турбонаддувом. Вместе с ним будет функционировать АКПП от Nissan. Уменьшение объема моторов должно обеспечить снижение количества вредных выбросов.

Пока мало известно про технические характеристики новой установки. Эксперты утверждают, что она должна генерировать до 405 лошадиных сил. При этом крутящий момент составит 560 Н*м. Стоит отметить, что подобными характеристиками могла похвастаться 8-цилиндровая силовая установка V8, объём которой составлял 5,6 литра. Этим двигателем оснащается актуальная модификация Patrol.

Пока японская внедорожная версия в очередной раз пережила модернизацию, фирма W Motors, которая известна своими интересными кастомными спорткарами, сконструировала на основе актуальной Patrol, версию, которая используется сотрудниками полиции Дубая.

Интересным является то, что инженерами для разработки новой внедорожной японской модели была взята версия шестой генерации. Мастера осуществили глубокую переделку кузовных панелей. При этом были установлены специальные двери, а также радиаторная решётка.

В авто размещена декоративная накладка, имитирующая стальную защиту. Салон комплектуется цифровой приборной панелью, более крупным тачскрином, дополнительным экраном со стороны кресла пассажира и оригинальным селектором переключения передач.

В завершении стоит отметить, что недавно автобрендом Nissan был представлен обновленный Patrol. Речь ведётся о «заряженной» модификации Nismo. Эта внедорожная версия оснащается 12,3-дюймовой сенсорной панелью.