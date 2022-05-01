Водителям раскрыли способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Эксперты «Российской газеты» рассказали об основных способах, позволяющих сэкономить на обслуживании автомобиля. В частности, они рекомендуют отказаться от визитов в салон официального дилера.

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Прежде всего, советует издание, следует отказаться от визитов к официальному дилеру. В особенности, в том случае, если гарантийный срок обслуживания уже истек, продлить его нет возможности.

Журналисты подчеркивают, что «альтернативу в виде неофициального сервиса нужно будет искать при этом тщательно и с умом», желательно начать поиски с изучения профильных форумов.

Второй способ сэкономить - самостоятельно покупать необходимые детали и расходники. В этом случае желательно заранее договориться с автосервисом о том, что техобслуживание пройдет с использование расходников владельца машины.

Издание отмечает, что очень многие работы хозяин автомобиля может производить самостоятельно. На форумах есть детальные разборы того, как следует менять лампочки, фильтры, масло, свечи зажигания.