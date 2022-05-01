Водителям раскрыли способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Эксперты «Российской газеты» рассказали об основных способах, позволяющих сэкономить на обслуживании автомобиля. В частности, они рекомендуют отказаться от визитов в салон официального дилера.
Прежде всего, советует издание, следует отказаться от визитов к официальному дилеру. В особенности, в том случае, если гарантийный срок обслуживания уже истек, продлить его нет возможности.
Журналисты подчеркивают, что «альтернативу в виде неофициального сервиса нужно будет искать при этом тщательно и с умом», желательно начать поиски с изучения профильных форумов.
Второй способ сэкономить - самостоятельно покупать необходимые детали и расходники. В этом случае желательно заранее договориться с автосервисом о том, что техобслуживание пройдет с использование расходников владельца машины.
Издание отмечает, что очень многие работы хозяин автомобиля может производить самостоятельно. На форумах есть детальные разборы того, как следует менять лампочки, фильтры, масло, свечи зажигания.
Но при этом экономить на смазочных материалах и фильтрах не стоит. Также опасно покупать подержанные аккумуляторы, диски, суппорты, накопительные бачки. Попытка сберечь деньги может привести к серьезным последствиям, предупреждают специалисты.