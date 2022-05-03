Блогер разобрал российскую Camry и объяснил, в чем феномен Toyota

Автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов разобрал новую Camry и объяснил, в чём феномен Toyota. На обзор попал седан российской сборки с 2,5-литровым атмосферным двигателем и классическим 8-скоростным «автоматом». Рекомендуемая розничная цена таких машин — от 2 896 000 рублей, но предложения дилеров начинаются с четырёх миллионов рублей, и покупка Camry за эти деньги — сомнительная сделка.

Фото: YouTube-канал «Клубный сервис» YouTube-канал «Клубный сервис»

Илья Свиридов наглядно показал, что ждать от российских Toyota Camry современных технических решений по шумоизоляции не стоит: кузов укрыт хорошо отформованным войлоком, так что через десять лет в салоне будет неприятный запах от просочившейся грязной воды. Другая проблема — отнюдь не премиальное качество сборки: герметик промазан неаккуратно, а лакокрасочное покрытие очень тонкое.

По мнению автора обзора покупка новой Camry по нынешним ценам — сомнительная сделка, но спрос на бизнес-седаны сохраняется. Феномен в том, что Toyota сохраняет проверенные технические решения, у Camry давно есть репутация надёжного автомобиля. Подход инженеров японской фирмы отлично иллюстрирует проводка: она простая, аккуратная и качественная. То же касается атмосферного двигателя, автоматической трансмиссии или ходовой части.