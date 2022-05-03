Ford передал Украине 50 пикапов в качестве помощи

Американский автомобильный концерн Ford передал 50 пикапов украинским властям. Автомобили доставила на Украину датская логистическая компания Maersk. Об этом сообщил в Twitter гендиректор Ford Джим Фарли.
«В рамках наших усилий по поддержке украинского народа мы пожертвовали 50 автомобилей Ford Ranger. Горжусь напряженной работой нашей команды Ford и партнеров в Maersk, благодаря которой это произошло», — написал Фарли.
Автомобили уже прошли обкатку и готовы к работе. Однако пока неизвестно, где они будут использоваться, уточняет Украинская ассоциация автопроизводителей. Вероятно, они будут использоваться для доставки продовольствия и предметов первой необходимости.
Ранее стало известно, что посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм передал пограничным войскам Узбекистана 50 подготовленных пикапов Toyota Hilux и внедорожников Fortuner для использования на границе.