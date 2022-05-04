Как отменить штраф за остановку в неположенном месте из-за ДТП

Зачастую водитель может останавливать свое транспортное средство в неположенном месте, но не по добровольному желанию, а из-за возникновения непредвиденных ситуаций, к примеру, дорожно-транспортных происшествий.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

Конечно, в такой ситуации выписывание штрафа за остановку в неположенном месте становится для водителей еще одним непредвиденным и весьма неприятным моментом, который доставляет немало проблем и разочарований. Если обстоятельства складываются таким образом, что у водителя нет возможности самостоятельно покинуть место аварии, то выбора у него особо нет. Приходится оставлять авто в таком положении и вызывать сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы они могли зафиксировать факт произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

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Водитель до приезда сотрудников правоохранительных органов должен самостоятельно обозначить факт произошедшей аварии. Для этого включается аварийная сигнализация и устанавливаются соответствующие знаки. Однако водитель должен понимать, что в правилах дорожного движения четко сказано, что если подобная ситуация произошла и совершена остановка в неположенном месте, нужно убедиться что транспортное средство не мешает другим водителям, а по возможности предпринять ряд действий, которые позволят полностью убрать машину с этого места. Если речь идет об аварии, то можно зафиксировать все на фото и видео, попросив очевидцев дождаться сотрудников правоохранительных органов для дачи показаний и убрать машину с места аварии.

Как правило, в таких ситуациях можно вызывать еще и сотрудников аварийного комиссариата, которые приезжают очень быстро и помогают зафиксировать все не только на фото и видео, но и документально. Это позволит водителю как можно быстрее убрать машину с неположенного места.

Что касается получения штрафов. Иногда штрафных санкций можно избежать если факт нарушения фиксируется сотрудниками правоохранительных органов, которым просто достаточно объяснить то, что произошло. Но если штраф был выписан камерами дорожной фото- и видеофиксации, то они не будут разбираться в причинах остановки и штрафная санкция будет выписана автоматически. В этом случае водителю придется через суд доказывать, что у него определенный период времени просто не было возможности самостоятельно убрать машину, что и привело к остановке в неположенном месте.