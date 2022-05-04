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3 часа назад

Неисправная Tesla заставила владелицу поверить в загробный мир

Российская Газета

Госпожа Чжэн владеет Telsa Model 3, которая очень напугала её, проявив все признаки присутствия потусторонних сил - по крайней мере тех, которая показывают в фильмах ужасов.

Неисправная Tesla заставила владелицу поверить в загробный мир
Фото: TeslaTesla

В конце апреля мультимедиа Tesla Model 3 госпожи Чжэн начала вести себя странно: громкость внезапно то прибавлялась, то убавлялась - такое произошло три раза в течение десяти минут. Затем начались странности в приложении навигации: карта постоянно масштабировалась.

В девять часов вечера госпожа Чжэн забрала свою дочь и поехала домой, как вдруг в тёмном салоне начал мерцать экран. Владелец электрокара позвонила в службу поддержки клиентов Tesla, где ей посоветовали перезапустить автомобиль. Добравшись до своего места на крытом паркинге, госпожа Чжэн последовала совету поддержки. После этого из динамиков аудиосистемы послышался грустный женский голос: "Я так неправильно умерла!". На следующий день госпожа Чжэн вновь связалась со службой поддержки Tesla, которые в ходе расследования выяснили, что в это время в приложении Himalaya App играла песня Bead Hearth, в которой содержатся услышанные Чжэн слова. Владелец Tesla проиграла трек и подтвердила теорию специалистов.

Проблема заключалась в неисправном мультимедиа устройстве, которое было заменено по гарантии.

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